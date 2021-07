Spider-Man : le sortilège d’amour qui envoûte le couple principal !

Tout le monde est fasciné par l’histoire d’amour que vivent les protagonistes de la franchise Homme araignée du Univers cinématographique Marvel: Tom Holland et Zendaya. Il y avait beaucoup de rumeurs autour de ce couple qui se sont finalement avérées vraies. On les a vus dans les rues de Los Angeles très passionnées. Mais ce n’est pas la première fois que le couple titulaire de Spidey tombe amoureux…

En 2001, la première entrée du héros au cinéma était enregistrée, réalisée par Sam Raimi et mettant en vedette Tobey Maguire et Kirsten Dunst. Les acteurs sont tombés dans le « sort de l’arachnide » et ont vécu une histoire d’amour qui a été remise en cause par la presse. Certains ont supposé qu’il s’agissait d’un montage pour promouvoir le film.

La vérité est que le couple a passé de bons moments, mais s’est séparé avant de tourner la deuxième entrée de la trilogie des arachnides, un fait qui a davantage inquiété le réalisateur. Sam Raimi. Le cinéaste doutait que l’alchimie entre Peter Parker et MJ était toujours présent après ce qui s’est passé dans la relation des interprètes. Par chance Maguire et Dunst ils se sont avérés être de grands professionnels.

Clôturé le chapitre de Maguire et Dunst dans l’histoire de Spidey, une nouvelle série de films en salles, réalisée par Marc Webb. Dans ce cas, les protagonistes étaient Andrew Garfield et Emma Stone. Peter Parker et Gwen Stacy. L’amour entre eux est né en 2011 et le couple s’est imposé comme l’un des favoris d’Hollywood jusqu’à leur séparation en 2015.

Il semble que le sort de Spidey soit suffisamment puissant pour séduire tous ceux qui s’aventurent en tant que protagonistes dans l’histoire de ce super-héros bien-aimé. Est-ce un pouvoir caché qu’il a imaginé Stan lee pour ta création ? On ne sait pas mais le sortilège d’amour semble être réel…