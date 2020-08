Amazfit Neo: une smartwatch qui semble venir des années 80

L’énorme (et quelque peu chaotique) catalogue de montres intelligentes Amazfit semble n’avoir aucune limite et aujourd’hui il s’agrandit un peu. Après avoir connu le nouvel Amazfit Zepp-e, aujourd’hui le nouveau est officiel Amazfit Neo, bien que maintenant nous verrons que plus que “nouveau”, il semble d’une autre époque.

La marque a opté pour un écran et un design bien différents de ce que l’on voit dans son propre catalogue et dans le reste des montres intelligentes en optant pour une rétro, presque plus de style de montre Casio. Mais malgré les apparences, il a des fonctions de smartwatch, bien que faisant quelques concessions.

Fiche technique Amazfit Neo

Amazfit Neo Dimensions et poids 40,3 x 41 x 11,7 mm

32 grammes écran 1,2 “monochrome Matériel Plastique Connectivité Bluetooth 5.0 BLE Capteurs Accéléromètre

Moniteur de fréquence cardiaque optique La résistance 5 guichets automatiques Batterie 160 mAh

Durée typique de 28 jours Prix 43,27 euros

Montre intelligente Amazfit Neo 2020 Smartwatch Bluetooth 5ATM

Pas d’écran tactile

Les apparences ne sont pas trompeuses et l’écran de l’Amazfit Neo ne touchez pas. Il s’agit d’un écran LCD monochrome classique de 1,2 pouces avec trois champs divisant les éléments à afficher pour l’heure, la batterie et d’autres données en fonction de ce qui est en cours d’exécution, mettant en évidence un champ circulaire que le cadre lui-même sépare.

Il dispose de quatre boutons physiques pour naviguer dans l’interface et charger des éléments, placés sur les côtés de l’écran. Et il laisse également de côté le métal et le verre, étant construit en plastique et résistant à l’eau et à 5 atmosphères de pression.

Intelligent à votre façon

Par conséquent, nous n’avons pas d’écran couleur ou d’opération tactile comme ce que nous voyons habituellement aujourd’hui, mais quelque chose de totalement classique et sans sphères ou visages ce qui est un départ même de certains trackers d’ajustement plus simples avec des écrans monochromes. Bien sûr, il a moniteur de fréquence cardiaque optique qui peut effectuer une surveillance continue et surveille également les phases de sommeil, ainsi que l’affichage des notifications (sans spécifier si elles peuvent être traitées).

Avec toutes ces fonctionnalités, il semble être axé sur la satisfaction des besoins les plus généraux bilan des activités sportives, comme la course à pied, le vélo ou la marche (autres non spécifiés), montrant la progression à l’écran en temps réel. Pour voir plus d’informations, vous devez recourir à l’application Zepp, car comme les autres smartwatches, la Neo se synchronise avec les smartphones.

Bien qu’une des caractéristiques qui se démarque soit précisément l’une de celles dont souffrent certaines smartwatches actuelles: l’autonomie. La marque ne parle ni plus ni moins que 28 jours avec une utilisation typique et jusqu’à 37 jours en mode économie de batterie, basé sur sa batterie de 160 mAh (non, il ne va pas avec des batteries). En principe, le temps de charge est de 2 heures et demie.

Prix ​​et disponibilité de l’Amazfit Neo

L’Amazfit Neo est disponible sur Aliexpress (avec expédition depuis la Chine) par 43,27 euros, bien qu’il existe actuellement une option de réduction avec le coupon AMAZFITNEO et qu’il reste à 36,35 euros. Il existe trois modèles au choix selon les couleurs: noir, vert et orange.