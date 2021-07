Red Dead Redemption 2 PS est-il désormais le premier jeu en téléchargement uniquement ?

Le mois était septembre 2018 et Sony venait d’annoncer son service de streaming PlayStation maintenant permettrait à « presque tous » les jeux PS4 d’être téléchargés sur votre console et joués en mode natif au lieu de dépendre d’une connexion Internet constante. Près de trois ans plus tard, la refonte de l’époque a été à la hauteur de cette promesse – à peu près tous les jeux PS4 faisant partie de PS Now peuvent être à la fois diffusés ou téléchargés. Le premier a toujours été au cœur de ce qui fait fonctionner le service (même si la plupart des abonnés n’utilisent pas l’option), mais suite à la gamme actuelle d’ajouts de jeux PS4, avons-nous le premier titre à abandonner complètement la fonctionnalité ?

Red Dead Redemption 2 fera partie du service « exclusivement via le téléchargement PS4/PS5 » jusqu’au 1er novembre 2021. Nous devons supposer que cela est le résultat de l’accord que Sony a réussi à conclure avec Rockstar afin d’apporter l’épopée occidentale à PS Now , mais il est intéressant de voir le service évoluer au point où l’un de ses premiers titres n’offre même pas la fonctionnalité sur laquelle il a été construit à l’origine.

Lorsque Grand Theft Auto V a été ajouté à PS Now en octobre 2019 avant de quitter plus tard le service, GTA Online et le Rockstar Games Social Club n’étaient pas disponibles dans la version en streaming. Cet inconvénient a ensuite été mis à jour pour inclure les streamers, le blog PlayStation étant mis à jour pour dire : « Les fonctionnalités en ligne sont désormais disponibles pour la version en streaming de Grand Theft Auto V. Cependant, le mode Diamond Casino n’est actuellement disponible que dans la version téléchargée. » Le fait que Red Dead Redemption 2 ne puisse être joué que via PS Now en le téléchargeant aurait-il quelque chose à voir avec Red Dead Online, alors ? C’est possible étant donné ce qui s’est passé auparavant avec GTA 5.

C’est quelque chose que nous pensons que vous ne devriez pas trop lire en termes d’avenir du service, mais c’est un développement intéressant compte tenu de l’histoire de PS Now. Nous pensons que les abonnés seront heureux que ce ne soit pas l’inverse, cependant – seul le fait de pouvoir diffuser Red Dead Redemption 2 a peut-être été critiqué.