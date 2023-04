Série annulée mais qui mérite quand même d’être regardée

in

streaming

Tout ce qui se termine de manière forcée ne finit pas forcément mal. Nous avons trois exemples à vous montrer.

© IMDbJim Carrey joue dans l’un d’eux.

A l’ère de la télévision streaming, il y a beaucoup de séries à regarder. Mais avec tant d’offres, certaines productions ne peuvent tout simplement pas attirer suffisamment de public et sont annulées. Bien que cela puisse être décevant, il existe des joyaux cachés qui sont tout simplement trop beaux pour être laissés de côté.

Aujourd’hui, nous parlons de trois séries qui, bien qu’elles aient été brusquement annulées, ont quelque chose de spécial qui les rend dignes d’être vues au moins une fois dans une vie. Ces productions sont la preuve que parfois la qualité d’une série ne se mesure pas au nombre de saisons dont elle dispose.

+3 séries annulées qu’il faut voir

blague

L’une de ces séries est blagueProtagonisée par Jim Carrey. L’histoire suit Jeff Cornichons, un animateur d’une émission pour enfants à succès qui lutte pour rester sain d’esprit après une tragédie familiale. La série explore les thèmes de la perte, de la guérison et de la créativité, et présente une incroyable distribution de soutien. Même si blague il n’a duré que deux saisons, sa fin est émotionnellement satisfaisante et bien construite.

Ce qui suit

Une autre série à regarder est Ce qui suitProtagonisée par Kevin Bacon. L’intrigue tourne autour d’un ancien agent du FBI qui traque un dangereux tueur en série et sa suite culte. La série est sombre et violente, mais elle a un scénario bien structuré et d’excellentes performances. Cela n’a duré que trois saisons.

Sept secondes

Sept secondes. (IMDb)

Enfin, on parle de Sept secondesune série de Netflix qui fait suite à l’enquête sur un accident de voiture impliquant un jeune homme afro-américain. La série aborde des sujets tels que la discrimination raciale, la brutalité policière et la corruption, et présente une performance incroyablement émouvante de Régina King. Il n’a qu’une saison

