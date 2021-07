Florence Pugh aborde l’intimidation qu’elle a subie à cause de sa relation avec Zach Braff

Dans le clip, elle a déclaré: « Dans les huit minutes environ qui ont suivi la publication de la photo, environ 70 personnes dans les commentaires ont lancé des insultes et ont été horribles, et essentiellement intimidées quelqu’un sur ma page. »

« Je n’ai été qu’une page Instagram qui essaie d’apporter un peu de lumière et essaie d’être positif, et essaie de faire sourire les gens. »

Elle a poursuivi en disant qu’elle « ne permettra pas que comportement‘, ajoutant : « Cela me fait bouleversé, cela me rend triste que pendant cette période où nous avons vraiment besoin d’être tous ensemble, nous devons nous soutenir les uns les autres.

« Nous devons nous aimer les uns les autres, le monde est douloureux et le monde est en train de mourir et quelques-uns d’entre vous ont décidé d’intimider sans raison.

« Je n’ai pas besoin que tu me dises qui je devrais et ne devrais pas aimer, et je ne dirais jamais de ma vie à qui que ce soit qui ils peuvent et ne peuvent pas aimer.«