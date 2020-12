Sony s’apprête à développer DJ Screw Biopic

Sony travaille sur un biopic basé sur le légendaire producteur DJ Screw.

Sony développe un biopic axé sur la vie du légendaire producteur DJ Screw, qui sera une adaptation de l’hommage musical d’Isaac Yowman à Screw, Tout foutu.

Yoman Tout foutu, sera le premier projet de The Incubation Lab, qui aide à développer des projets de conteurs non conventionnels, à adapter en film.

Maia Eyre supervisera le projet pour le compte de Sony en collaboration avec Jeron Smith, qui dirige The Incubation Lab.

«Jeron et Maia ont été extrêmement utiles et transparents pour me guider tout au long de ce processus», a déclaré Yowman à THR. « Ils se sont engagés à faire en sorte que ma voix de cinéaste noir soit entendue et que l’équipe que nous construisons soit super solide. Je peux dire que Sony veut vraiment me voir grandir en tant que créatif, et cela signifie beaucoup. La famille est heureux et moi aussi «

Screw, originaire de Houston, est l’un des artistes les plus influents des années 1990 et était connu pour son style de remix haché et vissé emblématique. De nombreux artistes ont rendu hommage à la légende au cours des deux décennies qui ont suivi son décès. Screw est décédé à l’âge de 29 ans en 2000.

La production du prochain film devrait commencer en 2021.

[Via]