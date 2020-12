La star de Gilmore Girls, Milo Ventimiglia, a dit qu’il était le «  doyen de l’équipe  »

Sur la série WB Gilmore filles, l’acteur Milo Ventimiglia a joué l’un des intérêts amoureux de Rory à l’époque du lycée, le personnage controversé Jess Mariano. Cependant, Vintimille lui-même pensait qu’un autre petit ami de Rory – Dean – était meilleur pour le personnage principal sur Gilmore filles. La position de l’acteur a-t-elle changé au fil des ans?

Un membre de la distribution de Gilmore Girls qui jouait Jess était plus un gars de la « Team Dean »

Milo Ventimiglia lors d’une Gilmore filles séance photo | Barry King / WireImage

Fans de Gilmore filles ont tendance à être divisés en trois grandes catégories, chacune préconisant que Rory se retrouve avec l’un des petits amis avec qui elle sort tout au long de la série. Il y a des «équipes» pour chacun: son chéri du lycée Dean, le bad boy rebondissant Jess, et enfin, le riche hotshot de Yale Logan. (Certaines valeurs aberrantes sont sur Team Marty ou Team No One).

Au Gilmore filles Événement anniversaire des 15 ans du festival ATX TV, Ventimiglia a déclaré à la foule d’Austin qu’il «a toujours été très vocal», à propos de l’équipe dans laquelle il fait partie.

«J’ai toujours été Team Dean», a révélé Ventimiglia. Cependant, si ce n’est pour lui-même, pourquoi pas le petit ami de l’université de Rory, Logan?

«Logan était une bite», le Gilmore filles star a déclaré au festival de télévision.

La créatrice de la série, Amy Sherman-Palladino, a également parlé de l’implication de Dean dans Gilmore filles à ATX – en particulier la finale de la saison 4. Dans cet épisode, Dean et Rory, interprétés par Jared Padalecki et Alexis Bledel, dorment ensemble pour la première fois.

«Nous n’essayions pas de faire une déclaration», a déclaré Sherman-Palladino à propos de cette scène mémorable. «Nous essayions vraiment de jouer la vérité sur qui elle était. C’est une décision qu’elle ne va pas prendre à la légère ou je ne voulais pas qu’elle se saoule à une fête. Mais la WB a finalement fait connaître ses sentiments.

« C’est arrivé au point où le studio et le réseau étaient comme, » sérieusement, elle doit avoir des relations sexuelles « », a déclaré le showrunner au public ATX.

Bien sûr, Sherman-Palladino a toujours eu un plan pour ce moment.

«Quand nous avons fait notre scène, je voulais que ce soit Dean», a-t-elle déclaré au festival. « Et je voulais qu’ils ne soient pas ensemble à ce moment-là. »

Milo Ventimiglia clarifie sa position sur les petits amis de Rory après « Un an dans la vie »

Apparemment, Ventimiglia s’est calmé sur sa position de «Team Dean» ces dernières années.

Dans une interview de 2017 avec Jimmy Fallon, le Spectacle de ce soir l’hôte a demandé au Gilmore filles alun: parmi les 3 petits amis sérieux de Rory dans la série: que soutient Ventimiglia? (L’animateur de l’émission a lui-même admis être membre de l’équipe Jess).

« Est-ce que l’un de ces gars est l’équipe Rory? » Vintimille a riposté, un roi féministe.

Alexis Bledel et Lauren Graham sur Gilmore filles | Warner Bros./Livré par Online USA

Les adhérents de l’équipe Jess seraient encore plus déçus par une vidéo 2019 pour BuzzFeed. Dans le clip, le C’est nous La star a répondu à la question: « Selon vous, avec qui Rory aurait dû se retrouver: Dean, Jess ou Logan? » avec quelque chose d’un peu plus unique que la plupart GG Ventilateurs.

«Aucune de ces réponses», a déclaré Ventimiglia. «Ils sont du passé. Les gens, Rory doit avancer pour toujours dans la vie. D’ACCORD? »