Le réalisateur Die Hard explique comment Bruce Willis Action Classic est devenu un film de Noël

La plupart des fans et des critiques conviennent que Mourir dur est l’un des films d’action les plus influents et les plus grands jamais produits par Hollywood. Mais une partie du fandom jurera également que c’est l’un des meilleurs films de Noël de tous les temps. La question de savoir si Mourir dur se qualifie comme un film de Noël a conduit à de nombreux débats animés en ligne. Désormais, le réalisateur du film John McTiernan a offert son expertise sur le sujet. Dans une vidéo pour AFI, McTiernan a révélé comment la prémisse originale de Mourir dur était très différent de ce que le film a fini par devenir.

«Joel Silver m’a envoyé le scénario trois, quatre fois. Et c’était à propos de ces horribles terroristes de gauche qui entrent dans le genre de Valhalla du capitalisme, Los Angeles, et ils apportent leurs armes et leurs mauvaises manières et ils tirent sur des gens juste pour célébrer Noël , des gens terribles, horribles. Et c’était vraiment à propos du visage sévère de l’autorité intervenant pour remettre les choses en ordre, vous savez? Et je n’arrêtais pas de dire à Joel, je ne veux pas faire ça. «

McTiernan voulait que le film aille dans une direction différente et moins dure, et il a proposé un plan pour insuffler au scénario l’esprit de Noël, en s’inspirant de C’est une vie magnifique, en particulier la séquence du film « Pottersville » où « le banquier maléfique arrive à faire ce qu’il veut dans la communauté sans que George, Jimmy Stewart, n’arrive à l’arrêter ».

« Je suis allé voir Joel. Et j’ai dit: ‘D’accord, si vous voulez que je fasse ce film terroriste, je veux en faire le héros de la première scène lorsque le chauffeur de limousine s’excuse de n’avoir jamais été dans une limousine auparavant. Le Le héros dit que tout va bien. Je n’ai jamais roulé en limousine auparavant. D’accord, héros de la classe ouvrière. Et Joel a compris ce que je voulais dire. Et il a dit: Ok. Et nous avons donc commencé à y travailler … Et en fait, tout le monde, en venant travailler sur le film, a commencé à avoir, comme je l’ai dit, l’idée de ce film comme un évadé. Et il y avait une joie dedans. Parce que nous étions, nous avons changé le contenu. Et c’est comment Die Hard est devenu, nous n’avions pas voulu que ce soit un film de Noël, mais la joie qui en est venue est ce qui l’a transformé en film de Noël. Et c’est vraiment le mieux que je puisse vous en dire. «

Et voila. Il s’avère que les gens des deux côtés du « Is Mourir dur un film de Noël? « était un peu juste. Le film n’était pas censé à l’origine être un film de vacances, mais insuffler aux personnages et aux situations l’esprit de la saison a contribué à rendre l’histoire meilleure et plus joyeuse. un autre Dirty Harry knock-off, John McTiernan et son équipe ont offert au public l’un des films d’action les plus réconfortants jamais réalisés et ont ajouté un peu plus de variété au genre de film de Noël.

Sujets: Die Hard