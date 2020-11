Un auteur emblématique de Star Wars affirme que Disney lui doit 4 ans de redevances en souffrance

Guerres des étoiles L’auteur du roman Alan Dean Foster affirme que Disney lui doit 4 ans de redevances en souffrance. En plus d’écrire le roman pour Un nouvel espoir, sorti 6 mois avant le film, Foster a écrit Star Wars: Splinter of the Mind’s Eye et la romanisation de 2015 pour le réveil de la force. Foster a également contribué aux nouveautés pour Extraterrestre, Extraterrestres, et Alien 3. Depuis que Disney a acquis le Guerres des étoiles franchise, l’auteur n’a pas vu un sou du studio.

Selon Alan Dean Foster, Disney veut qu’il signe un accord de non-divulgation avant d’aller de l’avant avec des négociations. «J’ai signé de nombreuses NDA au cours de mes 50 ans de carrière», a écrit Foster. « Jamais personne ne m’a jamais demandé d’en signer un avant les négociations. Pour la raison évidente qu’une fois que vous avez signé, vous ne pouvez plus parler de l’affaire en cours. » L’auteur poursuit: « Chacun de mes représentants dans cette affaire, avec de nombreuses, plusieurs décennies d’expérience dans ce domaine, fait écho à ma stupéfaction. » Une source proche de Disney affirme que la NDA est une pratique courante pour traiter de telles questions.

Alan Dean Foster a poursuivi en disant: «Ma femme a de graves problèmes de santé et en 2016, on m’a diagnostiqué une forme avancée de cancer». La Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA) soutient également Foster et ses revendications contre Disney. L’auteur déclare: « Nous pourrions utiliser l’argent. Pas la charité: juste ce que je dois. J’ai toujours aimé Disney. Les films, les parcs, grandir avec l’émission télévisée Disneyland. » Vous pouvez lire le reste de ce que Foster avait à dire à ce sujet ci-dessous.

« Je ne pense pas que Walt approuverait la façon dont vous me traitez actuellement. Peut-être que quelqu’un dans la bonne position n’a tout simplement pas reçu le mot, bien qu’après tous ces mois de demandes et de requêtes ignorées, c’est difficile à accepter. »

La présidente de la SFWA, Mary Robinette Kowal, déclare: « S’ils font cela à Alan Dean Foster, l’un des grands écrivains de science-fiction de notre époque, que font-ils aux jeunes écrivains qui ne savent pas qu’un contrat est un contrat? » Des sources proches de Disney affirment avoir contacté Foster et l’avoir fait en mars. Ils affirment qu’ils attendent toujours de lui répondre. Kowal avait ceci à dire sur la question.

« Le problème plus vaste peut affecter tous les écrivains. L’argument de Disney est qu’ils ont acheté les droits mais pas les obligations du contrat. En d’autres termes, ils croient avoir le droit de publier des œuvres, mais ne sont pas obligés de payer les peu importe ce que dit le contrat. Si nous laissons cela en place, cela pourrait créer un précédent pour modifier fondamentalement le fonctionnement des droits d’auteur et des contrats aux États-Unis. Tout ce qu’un éditeur aurait à faire pour rompre un contrat serait de le vendre à un société fraternelle. «

Disney affirme qu’ils sont prêts à travailler avec Alan Dean Foster, même s’il affirme qu’ils ne lui ont pas répondu depuis plus de 4 ans maintenant. Foster dit: « Si Disney peut faire cela à moi et à d’autres écrivains, n’importe quelle entreprise peut le faire à n’importe quel individu créatif. » Foster demande des arriérés de paiement, ainsi que des déclarations de revenus régulières pour l’avenir. Si Disney ne répond pas à ses exigences, Foster et la SFWA demanderont à Disney de cesser de vendre les livres susmentionnés et de conclure une nouvelle entente. IndieWire a été l’un des premiers points de vente à rendre compte des allégations d’Alan Dean Foster contre Disney.

Sujets: Star Wars