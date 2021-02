La première bande-annonce du nouveau film Mortal Kombat est arrivée

Après un délai et une poignée d’images, présente aujourd’hui la première bande-annonce officielle du nouveau Combat mortel film!

C’est un film que j’attendais avec impatience depuis un moment maintenant. Malgré le fait que je n’ai pas le meilleur bilan à l’écran (et que j’aime personnellement les jeux de combat), j’ADORE la tradition derrière Combat mortel, et je suis un grand fan de films d’arts martiaux. Heureusement, ce matin nous apporte un aperçu de ce à quoi s’attendre de la prochaine adaptation:

Le combattant MMA Cole Young, habitué à se faire battre pour de l’argent, ignore son héritage – ou pourquoi le sorcier d’Outworld Shang Tsung a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero, un Cryomancien d’un autre monde, pour traquer Cole. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte le même étrange dragon marquant Cole. Bientôt, il se retrouve au temple de Lord Raiden, le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers. Mais Cole sera-t-il suffisamment poussé pour débloquer ses arcanes – l’immense pouvoir de son âme – à temps pour sauver non seulement sa famille, mais aussi pour arrêter Outworld une fois pour toutes?