Sony ajoute deux films Marvel sans titre à son calendrier 2023

Le calendrier de sortie de Marvel Studios a suscité beaucoup d’attention au cours de la semaine dernière depuis que Disney a annoncé qu’un certain nombre de films à venir reculeraient de quelques mois, mais aujourd’hui, l’attention s’est tournée vers l’univers Sony des personnages Marvel alors qu’ils en ajoutaient deux. merveille projets à leur ardoise 2023. Il y a de quoi être potentiellement enthousiasmé par cette nouvelle, comme nous l’avons vu récemment que Sony et Marvel Studios sont maintenant plus proches que jamais l’un de l’autre grâce aux événements de Venom : qu’il y ait un carnage combler le fossé entre la distribution de personnages de Sony et l’univers cinématographique Marvel. La question est donc maintenant de savoir qui remplira ces nouveaux créneaux ?

Au cours des dernières années, Sony a étendu sa présence Marvel, et après des mois de spéculations, de rumeurs et de commentaires suggestifs du patron de Sony Sanford Panitch et du cerveau de Marvel Studios Kevin Feige, Tom Hardy’s Venom a apparemment été entraîné dans le monde occupé par Tom Holland. Spider-Man et la connexion promise depuis longtemps entre les deux ont été livrés. Jusqu’à aujourd’hui, il y avait déjà deux films basés sur Marvel alignés sur l’ardoise de Sony; Morbius avec Jared Leto sorti en janvier 2022, et Kraven le chasseur avec Aaron Taylor-Johnson, revenant à un rôle Marvel après son apparition en tant que Quicksilver dans Avengers: l’ère d’Ultron, dont la sortie est prévue pour janvier 2023.

Les nouveaux créneaux ouverts par Sony aujourd’hui sont des projets sans titre qui devraient arriver les 23 juin 2023 et 6 octobre 2023, et bien sûr, on ne sait pas quand Sony divulguera exactement quels films il a prévu de remplir ces dates de sortie. Par conséquent, que la spéculation commence.

Tout d’abord, il y a deux candidats évidents qui pourraient bien s’asseoir à ces dates, qui seraient soit un nouveau Homme araignée film ou un troisième opus de Venom. Le premier créneau du 23 juin se situe juste dans la zone des superproductions estivales, suggérant que tout ce qui prend ce créneau est un film qui pourra rivaliser avec de gros frappeurs. En ce qui concerne le calendrier de sortie mis à jour du MCU, ce film va se situer entre Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 et Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, et bien qu’on ne s’attende à aucun lien avec ce qui se passe dans le MCU à ce moment-là, Sony va à nouveau vouloir quelque chose qui puisse rivaliser avec ces titres en termes d’échelle et de battage médiatique.

Précédemment Venom : qu’il y ait un carnage le réalisateur Andy Serkis a annoncé qu’il y aurait une rencontre entre Spider-Man et Venom, mais pas avant un petit moment. Deux ans pourraient-ils être considérés comme un peu de temps en termes de cinéma ou Sony se dirige-t-il vers sa propre fin de partie ambitieuse de ce film Sinister Six, et cela impliquerait-il l’arrivée de Spider-Man de Tom Holland comme on s’y attend maintenant. Parler de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, Holland a déclaré que le film ressemblait à « le dernier chapitre d’une franchise », ce qui suggérerait alors que le prochain chapitre se trouverait dans l’univers des personnages de Spider-Man de Sony.

Il ne faut pas non plus oublier que Sony a déjà annoncé des films basés sur Jackpot et Madame Webb à venir, et bien que l’un d’entre eux puisse potentiellement s’asseoir dans l’un ou l’autre des créneaux, aucun d’eux ne semble avoir le potentiel d’être un été total. frapper et avec le Venin la suite se porte bien ce mois-ci, Sony va probablement vouloir en tirer parti dès que possible, ce qui signifie que Venin 3 pourrait bien prendre la place d’octobre 2023. On dit que le symbiote de Tom Hardy fait une apparition dans Morbius, avec Michael Keaton de retour dans son Spider-Man : Retrouvailles rôle du Vautour, qui en théorie pourrait tout mettre en place le prochain Venin film pour l’année suivante.

Quoi qu’il en soit, il est clair que Sony se prépare maintenant à sortir ses films Marvel avec le même genre de régularité que Marvel Studios le fait depuis environ 2015. Bien qu’il ne semble y avoir aucun signe du soi-disant » La fatigue de Marvel » commence pour l’instant, la question de savoir si le public veut vraiment voir un nouveau film basé sur Marvel arriver presque tous les mois, ainsi que les projets télévisés également dirigés vers Disney +, est une question sur laquelle nous nous rapprochons de trouver une réponse à.