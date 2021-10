La star de Hocus Pocus Vinessa Shaw n’a rien entendu à propos de son retour pour la suite

En tant que l’une des suites tant attendues et très tardives actuellement en production, Hocus Pocus 2 est assez haut sur la liste d’attente pour de nombreux fans de la comédie fantasmagorique originale des années 90 qui mettait en vedette Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy dans le rôle des sœurs Sanderson, trois sorcières ressuscitées par un groupe d’enfants à Halloween. C’était certainement un bon signe que les trois « sorcières » aient confirmé qu’elles reprendraient leurs rôles dans le film, mais à part cela, on ne sait pas si l’une des autres stars de Hocus Pocus fera une bataille de retour contre les Sanderson cette fois-ci, et il semble que l’un de ces acteurs, Vinessa Shaw, soit autant dans le noir que quiconque à ce sujet.

« J’aimerais en savoir plus à ce sujet. Je n’ai rien entendu. [early] en pré-production ou c’est peut-être quelque chose de complètement différent de l’original. Je n’ai rien entendu, malheureusement. Désolé, » Vinessa Shaw dit ComicBook.com. « Ce film, ça m’a époustouflé de pouvoir faire ce film quand j’étais un jeune enfant qui grandissait dans les films de Disney. C’était juste un deuxième film incroyable à faire. Cela m’a amené à aimer le cinéma parce que, jusqu’à ce point , je n’avais pas vraiment fait quelque chose d’aussi gros. Je veux dire, Coccinelles C’était assez gros pour moi au début, mais trois mois sur le plateau à travailler sur ce film, ça a juste secoué mon monde. Alors pour pouvoir, encore une fois, faire aimer tout le monde… Alors j’espère que le second est tout aussi cool. »

Bien que l’intrigue du nouveau film soit assez sommaire pour le moment, sans Shaw et ses autres jeunes co-stars rejoignant le casting, il semblerait bon de parier que nous allons avoir une toute nouvelle histoire avec peut-être un lien très lâche avec Hocus Pocus juste si l’inclusion des Sanderson eux-mêmes. Avec de nombreuses suites et redémarrages lourds avec les retours nostalgiques à leurs propriétés d’origine, Hocus Pocus 2 pourrait s’avérer être celui qui veut faire un autre film sur les Sanderson et ne pas vraiment mentionner ce qui s’est passé avant. Il semble cependant que Shaw ait beaucoup d’amour pour le film original, et il est presque certain que si elle reçoit un appel de Disney, elle pourrait toujours apparaître dans le film dans une certaine mesure.

« Je déteste décevoir mes fans, mais Halloween n’est pas ma période préférée de l’année. Mais c’est à cause de Hocus Pocus … Encore une fois, j’adore le fait que les gens continuent d’aimer cela en le regardant comme un enfant avec leur famille, puis ils ont des enfants et cela devient ce film multigénérationnel que tout le monde adore », a admis l’acteur de Hocus Pocus. » Je ne pouvais rien demander de plus parce que j’ai personnellement grandi en regardant des films Disney et si je voyais Hayley Mills en personne, parce qu’elle était dans tous ces films Disney à l’époque, je pense que je m’évanouirais. C’est le genre d’empreinte qu’un film comme Hocus Pocus ou la plupart des films Disney ont des enfants parce que vous les regardez si jeune et qu’ils font partie de votre vie et de celle de votre famille. Et pour moi, il n’y a rien de mieux que ça. »

Shaw joue actuellement dans Le monde flamboyant, qui arrive en salles et à la demande à partir du 15 octobre, tandis que Hocus Pocus 2 devrait arriver sur Disney + l’année prochaine. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

