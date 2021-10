La mère de Florence Irene Ford a fait construire des escaliers jusqu’à sa tombe pour lui rendre visite

Dans le cimetière de la ville de Natchez dans le Mississippi, la tombe de la fille d’Ellen Ford repose avec une différence inhabituelle par rapport aux autres tombes.

Bien que ce soit maintenant une attraction touristique populaire dans la région, c’était autrefois un site visité uniquement par les personnes les plus proches des Ford.

Lors de l’enterrement de sa fille bien-aimée, Ellen a demandé que le cercueil de sa fille soit équipé d’une petite fenêtre ainsi que d’escaliers menant au cercueil, ce qui était une demande inconnue à l’époque.

La tombe de sa fille de 10 ans Florence Irene Ford E est enterrée à côté d’un escalier que sa mère utilisait pour lui rendre visite.

Ellen fit construire l’escalier en 1871 pour descendre et réconforter sa fille dans son cercueil pendant les tempêtes.

Même dans son chagrin, la mère aimante ne pouvait penser qu’aux besoins de sa fille.

Bien qu’elle ressemble à n’importe quelle autre tombe de face, il y a une mystérieuse longue porte rectangulaire derrière elle qui cache l’escalier secret.

Florence Ford est née le 3 septembre 1861 et était la fille de Washington Ford, un riche planteur de coton. Florence était connue pour être terrifiée par les tempêtes, alors quand une tempête se produisait, elle courait toujours vers sa mère pour du réconfort jusqu’à ce qu’elle passe.

Florence est morte de la fièvre jaune et sa mère Ellen a été frappée par le chagrin qu’elle ne voulait pas simplement enterrer son enfant pour ne plus jamais la revoir.

Par conséquent, il y a une fenêtre à l’avant du cercueil derrière la tête de Florence. Afin de protéger Ellen des tempêtes, des trappes métalliques à charnières s’ouvrent et se ferment par mauvais temps.

Ellen lisait et chantait constamment à sa fille dans l’escalier souterrain de 6 pieds et parlait à sa fille à travers la fenêtre de son cercueil pour la réconforter.

La tombe est souvent visitée par des membres du public à ce jour.

La tombe a à peine changé depuis la fin des années 1800 et son épitaphe se lit toujours sur la pierre tombale, « Aussi brillante et affectueuse une fille que jamais Dieu avec son image bénie. »

La seule chose qui a changé depuis les années 1950 a été l’ajout d’un mur de béton au bas de l’escalier qui devait couvrir la vitre car le cimetière voulait empêcher tout acte potentiel de vandalisme.

La tombe de Florence est souvent visitée dans le cimetière de la ville de Natchez et c’est l’une des plus populaires car les gens s’arrêtent et déposent des poupées, des bâtons lumineux et des jouets pour Florence. Sa mère Ellen et son père Washington sont également enterrés dans la même parcelle dans des tombes anonymes.

Selon le cimetière de la ville de Natchez, les gens peuvent s’y rendre tous les jours de 7 h au crépuscule.

