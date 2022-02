Robert Pattinson se souvient de l’échec de l’audition de Transformers

Robert Pattinson est peut-être prêt à être l’un des acteurs Batman les plus rentables de l’histoire de DC, mais cela ne signifie pas qu’il a toujours choisi les rôles pour lesquels il a auditionné. Rappelant une expérience d’audition particulière, Pattinson a récemment déclaré GQ à propos de son essai pour Transformers: La revanche, ce qui ne s’est pas très bien passé lorsqu’il a décidé de parler avec un faux accent américain. Alors que de nombreux critiques diraient ne pas être dans un Transformateurs Le film est un bonus pour tout acteur, on ne peut nier la popularité de la franchise, ayant rapporté plus de 4 milliards de dollars à ce jour, et Pattinson n’aurait probablement pas dit non à son nom dans la liste des acteurs.

FILM VIDÉO DU JOUR

S’étant fait un nom dans le la saga Twilight, Robert Pattinson a passé la dernière décennie à essayer d’échapper aux griffes de la franchise, beaucoup ne voulant pas le considérer comme l’acteur sérieux qu’il est. Pour remédier à cela, Pattison a passé plusieurs années à choisir d’éviter les gros blockbusters et a plutôt joué dans des films plus discrets comme Le phare, le diable tout le temps et Bon tempsqui ont suscité une vague d’éloges critiques et l’ont aidé à briser les chaînes d’Edward Cullen.

Quelques années seulement avant son crépuscule jours ont pris fin, Pattinson a tenté d’auditionner pour la suite de Michael Bay Transformateurs. Plutôt que de se présenter à ses auditions avec son accent britannique habituel, Pattinson tentait généralement d’autres américains d’arrêter les directeurs de casting qui pensaient qu’il ne pouvait pas réussir les rôles qui nécessitaient des accents américains. À l’audition, il était juste assez connu pour que tout son ajustement vocal n’ait fait que confondre le Transformateurs producteurs. Il a dit à GQ :





« Ils posaient toujours la question : ‘Nous nous inquiétons de l’accent…’ Donc j’avais toujours l’habitude d’être une personne différente, une Américaine. Je disais : ‘Salut, je viens du Michigan.’ Mais ensuite, je faisais une audition pour Transformers 2, juste après la sortie de Twilight et je suis entré en tant que gars de Denver. Et ils ont appelé mon agent et ont dit : ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec lui ? Pourquoi faisait-il une improvisation ? Une improvisation vraiment ennuyeuse ? ”

Batman aidera Robert Pattinson à se débarrasser de la dernière image de son idole adolescente





Images de Warner Bros.

De nombreux acteurs ont travaillé contre l’opinion publique à leur sujet pour devenir un succès, comme les stars de la pop Lady Gaga et Harry Styles, qui ont eu leur juste part de critiques après l’annonce de leurs premiers grands rôles au cinéma, et Le Batman semble être le film qui rompt enfin les liens de Robert Pattinson avec crépuscule et son statut d’idole adolescente.

Bien qu’il ne soit pas encore confirmé si le film aura une suite, il ne fait aucun doute que c’est ainsi Le Batman se dirige si l’on en croit les prévisions du week-end d’ouverture de 150 millions de dollars. A l’échelle mondiale, il semble de plus en plus probable que Le Batman pourrait bien devenir le film DC le plus rentable de tous les temps. Si les prédictions sont correctes, il est tout à fait possible que Pattinson devienne une idole pour un tout autre groupe de fans.





La bande-annonce n ° 2 de Batman 4K offre un regard époustouflant sur les débuts de Dark Knight de Robert Pattinson Le public peut désormais profiter de la nouvelle bande-annonce bourrée d’action pour The Batman en 4k net et époustouflant.

Lire la suite





A propos de l’auteur