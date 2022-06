The Quarry : Vous pouvez compter sur ce temps de jeu

La carrière est un jeu d’histoire d’horreur par le développeur Jeux supermassifs. Les fabricants de Jusqu’à l’aube et L’anthologie des images sombres travaillent à nouveau sur un jeu basé sur une histoire dans lequel vous pouvez déterminer le sort des personnages. Dans une interview avec SegmentNext Will Bylesle directeur du jeu, entre autres sur le temps de jeu parlé.

De quoi parle vraiment The Quarry ?

Comme mentionné, le jeu est conçu avec l’aide de Décisions des joueurs. Le récit cinématographique peut être comparé à un film d’horreur typique; mais cela ne rend pas le jeu moins excitant.

Neuf adolescents je suis avec des adultes Camp de vacances Hacket’s Quarry prendre soin des enfants. Une fois le temps passé dans le camp terminé, les jeunes étaient toujours autorisés à être des superviseurs une nuit seul, sans adultes et sans enfants, sur la place. C’est là que ça commence la nuit la plus effrayante dans la vie des jeunes aventuriers.

Comme un nouveau jeu pour une certaine conscience facteur de coût spectacles, le temps de jeu est souvent un gros problème. Les gens n’aiment pas dépenser beaucoup d’argent pour quelque chose qui s’avère être de très courte durée il s’avère que. Et les jeux basés sur des histoires en particulier sont un problème ici, car ils sont un extrémité fixe avoir. Mais combien de temps faut-il pour jouer au jeu ?

La récréation à The Quarry est très individuelle

Dans son interview avec SegmentNext, Will Byles discute de certains des problèmes affectant The Quarry, y compris le temps de jeu. A cela il dit :

« Selon le joueur, une seule partie de The Quarry peut prendre environ dix heures. Le jeu est également conçu pour avoir une grande valeur de rejouabilité, car nous pensons que beaucoup voudront emprunter des chemins différents et faire des choix différents. Si vous voulez découvrir toutes les combinaisons de l’histoire de The Quarry, cela durera très longtemps !

Chaque joueur va autres décisions rencontrer et accorder différentes quantités de temps pour l’histoire. Mais en moyenne, Byles va d’env dix heures de jeu pour la première manche. Avec cela, le potentiel du jeu est bien sûr toujours pas épuisé. Pour atteindre les différentes fins et découvrir tous les chemins de l’histoire vous devriez avoir beaucoup plus de temps prévoir de.

© 2K Games/Jeux Supermassifs

Le système de rembobinage de la mort: Grâce à ce système vous pouvez tuer un personnage annuler. Cette option vous est proposée lorsque vous jouez au jeu joué pour la première fois avez ou si vous avez le édition deluxe du jeu achète. tu seras là trois vies à condition que cela vous ramène au point de l’histoire où vous avez pris la décision que à mort la personne LED. Là tu peux alors décider différemment.

Vous pouvez utiliser ce mécanisme, mais bien sûr vous n’y êtes pas obligé. elle apporte Plus d’options vivre chaque chemin de l’histoire avec lui-même.

Le temps de jeu total sera déterminé presque impossible être, mais avec une seule course qui dure dix heures et que sur toutes les extrémités extrapoléesvous avez beaucoup à faire dans le playthrough complet.

La carrière est sortie 10 juin 2022 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X/S et PC et peut déjà maintenant pré commandé sera.