Ce spectacle des années 90 : aura-t-il une deuxième saison sur Netflix ?

Netflix a publié That ’90s Show et c’est l’un des succès actuels de la plateforme dans le monde entier. Y aura-t-il une deuxième saison ?

©NetflixCe spectacle des années 90 : aura-t-il une deuxième saison sur Netflix ?

Depuis jeudi 19 janvier dernier, les abonnés du service de streaming Netflix peut profiter Ce spectacle des années 90, la suite de la série culte That ’70s Show. Le lancement récent a ramené son casting d’origine, moins Danny Masterson, et de nouveaux jeunes venus captiver les fans de l’émission originale, et cela semble se produire vu qu’elle est parmi les plus regardées au monde. Y a-t-il une deuxième saison ?

Cette suite se déroule en 1995, où Leia Forman, fille d’Eric et Donna, attend avec impatience de nouvelles aventures ou que son meilleur ami ne soit pas son père. Lorsqu’il arrive à Point Place pour voir ses grands-parents Red et Kitty, il rencontre Gwen et avec l’aide de ses amis Nate, Nikki, Ozzie et Jay, il se rend compte qu’il peut vivre les mêmes aventures que ses parents il y a toutes ces années. C’est pourquoi Leia les convainc de rester là-bas, les personnes âgées ont à nouveau leur sous-sol plein de jeunes.

+ Est-ce que That ’90s Show aura une deuxième saison ?

Pour le moment, il n’a pas été confirmé si la plate-forme a été renouvelée Ce spectacle des années 90 pour une deuxième saison, puisqu’ils attendent généralement 28 jours pour observer les chiffres d’audience et les réactions des téléspectateurs. Pour le moment elle fait partie du Top 10 mondial des séries préférées, mais cela s’est déjà produit par le passé avec d’autres titres déjà Netflix Son pouls n’a pas tremblé au moment de prendre la décision d’annuler.

La fin du premier épisode culmine avec Leia et Nate ayant un moment spécial dans la cuisine de la maison sur le point de s’embrasser, mais Gwen entre et les arrête. Jay s’est excusé auprès de Leia et lui a offert la chance de faire fonctionner leur relation avant son retour à Chicago. Dans les nouveaux épisodes, nous avons pu voir le protagoniste de Point Place pour certaines situations et passer à nouveau du temps avec ses amis.

On s’attendrait à ce que Callie Haverda reprendre son rôle de Leia, ainsi que les retours de Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi, Sam Morelos, Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith. En revanche, il serait intéressant d’avoir des caméos d’Ashton Kutcher (Michael Kelso), Mila Kunis (Jackie Burkhart), Laura Prepon (Donna Pinciotti), Topher Grace (Eric Forman), Wilmer Valderrama (Fez), Tommy Chong ( Leo Chingkwake) et Don Stark (Bob Pinciotti).

