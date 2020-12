«  Sons of Anarchy  »: 6 fois Jax Teller de Charlie Hunnam était un méchant complet sans lever les poings

Pendant sept saisons, Jax Teller de Charlie Hunnam a été le personnage le plus dur Fils de l’anarchie. Son objectif principal était toujours de protéger son club et sa famille, et ses ennemis devaient marcher à la légère. Parfois, tout ce qu’il avait à faire était de dire quelques mots pour montrer à quel point il était fort et intimidant. Voici 6 fois que Jax Teller était un mauvais ** s.

Charlie Hunnam, vedette de «Sons of Anarchy» | Kevin Winter / Getty Images

6. Jax raconte le harceleur de Tara dans la saison 1 de ‘Sons of Anarchy’

Jax est farouchement fidèle à son club, à ses enfants et à sa femme, Tara. Dans la saison 1 de Fils de l’anarchie, Jax a une conversation avec l’agent fédéral Kohn (Jay Carnes), qui se trouve être également l’ex de Tara. Lorsque Kohn demande à Jax s’il menace un agent fédéral, Jax le regarde dans les yeux et laisse tomber quelques connaissances. Il ne menace pas un agent fédéral, il le menace.

«Vous avez fait de votre mieux. Vous n’avez rien sur SAMCRO. Et vous harcelez Tara, ça se termine ici… Ou la prochaine fois, ce ne sera pas une voiture de merde dont je vidange du liquide.

5. Jax négociant avec le procureur – «Vous pouvez me gifler les poignets jusqu’à ce qu’ils soient ensanglantés, madame. Je ne donne pas comme ** t ‘

Au cours de la saison 6, Jax a tenté de négocier un accord d’immunité pour tout son club en promettant de renoncer à un plus gros criminel et à une cargaison d’armes à feu. Il dit au procureur qu’il veut rendre le club légitime. Mais elle n’était pas convaincue que Jax tiendrait sa promesse, ce qu’il trouvait frustrant.

Jax dit au DA: «Je vous donne une victoire bien au-dessus de votre niveau de rémunération. Vous obtenez votre diable et vous sortez votre ticket de ce cloaque. Alors ne nous perdons pas trop dans la justice. Je suis le hors-la-loi, et tu es le pilier de la justice. Et aucun de nous n’aime se regarder dans le miroir. Avons-nous un accord? »

4. La promesse de Jax dans l’épisode le plus déchirant de «Sons of Anarchy» jamais vu

Dans l’un des épisodes les plus mémorables et déchirants de toute la série, Opie (Ryan Hurst) se sacrifie pour SAMCRO. Opie meurt en prison après avoir été brutalement battu par des tuyaux lors d’un combat organisé par un gardien de prison. Après la mort d’Opie, Jax promet au garde qu’il le tuera lorsqu’il sortira pour avoir assassiné son meilleur ami.

EN RELATION: Charlie Hunnam, star de « Sons of Anarchy », est un jour passé en mode Jax Teller quand quelqu’un est entré par effraction chez lui

«Je suis libéré. Vous ne pouvez rien faire pour arrêter cela. Je découvrirai qui vous êtes et où vous vivez. Et puis je vais te tuer.

3. Jax Teller dit à la police exactement comment ça va être

Pendant la première saison de Fils de l’anarchie, les fans ont rapidement découvert à quel point Jax pouvait être intimidant. Jax a dit au shérif Trammel (Glen Plummer) que lors de la conclusion d’accords avec SAMCRO, il est préférable de travailler ensemble.

«Hé, Trammel. Il est trop tard pour fini, mec. Vous savez tout sur nous et nous savons tout sur vous. Dit Jax. «Écoutez, la seule façon dont cette relation fonctionne, c’est que nous sommes deux ensemble, ou l’un de nous est mort.»

2. Jax met Clay à sa place

Contrairement à Jax, Clay (Ron Perlman) était un terrible chef de club. Quand Jax a finalement compris que Clay ne voulait que du pouvoir et faisait tous les mauvais mouvements, il est intervenu.

«Vous avez fini de me dire quoi que ce soit. Maintenant, je vous le dis », dit Jax à Clay. «Vous démissionnez de votre poste de président. Vous pouvez vous asseoir à table. Vous pouvez voter. Mais c’est tout. Vous gardez les Irlandais heureux, et vous restez en dehors de ma putain de route. Sinon, je laisserai le club lire les lettres.

1. La finale de la série ‘Sons of Anarchy’ – Le dernier tour de Jax

dans le Fils de l’anarchie finale de la série, Jax Teller a choisi de sortir comme son père. Après avoir tué tout le monde en désaccord avec le club, il a fait le sacrifice ultime. Jax a fait un dernier tour au coucher du soleil. Puis il a conduit son vélo la tête la première dans un semi-camion venant en sens inverse.

Les sept saisons de Fils de l’anarchie sont disponibles sur Hulu.