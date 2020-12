Pleine lune de décembre 2020: la «  lune froide  » se lève cette semaine

La pleine lune froide arrivant le 29 décembre sera la dernière pleine lune de l’année, inaugurant les constellations d’hiver et notamment trois planètes à l’œil nu dans le ciel du soir.

La lune devient officiellement pleine à 22 h 28 HNE (0328 30 décembre GMT), selon la NASA SkyCal site. Pour les observateurs de New York, la lune se lèvera le 29 décembre vers 16 h 12 et se couchera à 7 h 52, heure locale, le matin du 30 décembre.

Selon le Almanach du vieux fermier , la pleine lune de décembre s’appelle la pleine lune froide, et il est assez clair pourquoi, du moins si vous vivez dans les latitudes moyennes de l’hémisphère nord. Cette lune froide particulière se lèvera accompagnée de Mars, qui sera haut dans le ciel du sud juste après le coucher du soleil, ainsi que de Jupiter et de Saturne, qui seront bas à l’ouest en sortant de la « grande conjonction , « qui a eu lieu le 21 décembre.

Planètes à voir

La photographe Jennifer Rose Lane a capturé cette photo de la super lune se levant au-dessus de Chapmanville, en Virginie-Occidentale, le 13 décembre 2016. (Crédit d’image: Jennifer Rose Lane)

La grande conjonction a eu lieu lorsque Jupiter et Saturne se sont approchés à un dixième de degré l’un de l’autre le 21 décembre, apparaissant comme une «étoile double» dans le ciel du soir. Les deux planètes se déplacent lentement sur les étoiles de fond, Jupiter effectuant un circuit tous les 12 ans tandis que Saturne prend 29 ans pour le faire. Lors d’une conjonction, ils se croisent dans le ciel et partagent la même longitude céleste, mais Jupiter prend suffisamment de temps pour que cela n’arrive qu’environ tous les 20 ans dans tous les cas. Cette conjonction particulière sera la plus proche depuis l’époque de Galilée, le XVIe siècle.

Le 29 décembre, les deux planètes seront toujours proches – à environ un degré l’une de l’autre, semblant suivre le soleil au sud-ouest. Jupiter se couchera au-dessus de New York à 18h24 heure locale, environ quatre minutes après Saturne.

Mars, quant à lui, sera dans la constellation des Poissons et se dirigera vers le Bélier. Mars ne prend que 687 jours pour faire le tour du soleil, il passe donc environ deux mois dans chacune des constellations du zodiaque – bien que cela puisse beaucoup varier car les frontières desdites constellations ne divisent pas le zodiaque en 12 morceaux parfaitement uniformes. Mars est facilement repérable en raison de sa couleur rougeâtre, apparente même lorsqu’elle doit rivaliser avec les lumières vives de la ville.

Vénus, quant à elle, sera toujours une «étoile du matin» dans la constellation d’Ophiuchus, se levant à 5 h 50 heure locale à New York le 30 décembre. Le lever du soleil n’est pas avant 7 h 19 heure locale, et la planète sera à 13 degrés d’altitude d’ici là. Vénus est suffisamment lumineuse pour rester visible même à mesure que le ciel s’éclaircit, et un défi amusant est de voir combien de temps vous pouvez encore la repérer à l’approche du lever du soleil. Mercure, quant à lui, est tout simplement trop proche du soleil pour être vu – au coucher du soleil le 30 décembre, il n’est qu’à 2 degrés au-dessus de l’horizon et ne sera pas une étoile visible du soir pendant quelques jours.

Noms de pleine lune

Les noms de pleine lune sont le produit de l’endroit où vivent les personnes qui les nomment et de la vie qu’ils mènent. Cette lunaison sera le treizième de l’année, et l’un des noms donnés par le peuple Ojibwe est Mnidoons Giizis, ou « Big Spirit Moon », associé à des rites de purification.

En Chine, la lunaison hivernale qui correspond au solstice est appelée Dōngyuè, « Mois d’hiver », tandis que dans l’hémisphère sud, les Maoris ont appelé la lunaison décembre-janvier Kohi-tātea, « Les fruits sont maintenant mûrs, et l’homme mange de la nouvelle nourriture de la saison », selon l’Encyclopédie de la Nouvelle-Zélande – car dans l’hémisphère sud, décembre est au milieu de l’été.