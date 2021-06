Tom Holland en difficulté avec sa mère pour être allé en prison

La course de Tom Holland il est dans sa splendeur maximale. Non seulement il attend la première de son nouveau film Spiderman avec Marvel, mais, au milieu, il a joué dans différentes histoires qui ont connu un succès imbattable car, en plus d’être la grande star, ils ont une intrigue avec laquelle ils réussi à attraper tous les spectateurs et fans de l’acteur.

Cependant, la liste des nouveaux films de Tom Holland Il est très difficile de compter sur une main, mais l’une des plus furieuses a été cerise. Ce film, dont la première a eu lieu le 12 mars sur Apple TV +, raconte une histoire très dramatique sur Cherry, son temps dans l’armée et la façon dont des situations traumatisantes l’ont affecté, comme voir l’un de ses meilleurs amis se faire brûler par un engin de fortune.







A tel point que, dans son rôle, Hollande devient toxicomane pour tenter de calmer ses troubles et, par conséquent, commence à accumuler des dettes. Bien que, pour pouvoir les rembourser, il devienne un braqueur de banque quelque peu conventionnel qui, malgré toutes ses tentatives, les plans ne fonctionnent pas du tout et, par conséquent, il se retrouve emprisonné pendant 14 ans.

Sans aucun doute, il s’agit d’un rôle très différent de ceux que les Britanniques ont utilisés pour ses fans, mais que sous les ordres des frères Russo, il a réussi à atteindre la perfection, faisant ainsi l’expérience de personnages plus adultes dans le monde du cinéma. Cependant, certaines personnes n’étaient pas aussi satisfaites du rôle de Tom et l’une d’entre elles est la mère du même acteur, Nicola Elizabeth Frost.

D’après ce que l’interprète a dit, lors d’un entretien avec Esquire, la mère était furieuse de voir son « petit » en prison. « Elle était furieuse contre moi, je pense que ma mère à chaque fois qu’elle va voir mes films, elle a l’habitude de dire « oh, c’est mon petit ». Mais dans celui-ci il n’y a rien de tel» Étaient ses mots exacts. « Je suppose que je ne pensais pas bien quand j’ai dit que ma mère adorerait voir ça« , Colline.