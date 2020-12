Playboi Carti partage des photos avec bébé Onyx après que Iggy Azalea l’ait appelé

Playboi Carti montre qu’il n’est pas un père absent, pointant à temps avec Baby Onyx dans de nouvelles photos et vidéos.

Pour tous ceux qui aiment le drame pendant la saison des vacances, Iggy Azalea et Playboi Carti ont sûrement fourni tout ce dont vous aviez besoin pour vous divertir sur les réseaux sociaux. Avec mise à jour après mise à jour, Iggy Azalea a continuellement appelé son ex-petit ami et sa prétendue fille secondaire Brandi. Le rappeur australien affirme que Playboi Carti a choisi de ne pas être présent lors de la naissance de leur fils Onyx, et il refuse de signer son acte de naissance. Elle dit également que Carti l’a trompée pendant toute sa grossesse. Bien que l’intrigue continue de s’épaissir, Carti tente de montrer au monde un récit différent, se peignant comme un père présent et partageant des photos et des vidéos avec son petit garçon sur Twitter. « stUDio> BABY mE », a écrit le Whole Lotta Rouge rappeur, publiant une vidéo de son fils jouant du piano sur ses genoux dans le laboratoire. « Pas de Sl33p », a-t-il ajouté, partageant une autre photo avec Onyx. Playboi Carti cherche actuellement à faire ses débuts dans les charts Billboard 200 la semaine prochaine, semblant être verrouillé à la première place. Il semble que sa vie personnelle dramatique qui se déroule sur Internet n’a fait qu’attirer l’attention sur sa nouvelle musique.

Bennett Raglin / Ce matin, les gens rattrapent leur retard sur le drame, qui comprend un nouvel appel d’Iggy Azalea, qui s’adresse à Brandi dans un long message sur Instagram.