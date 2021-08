Matthew McConaughey réfléchit à son massacre fou à la tronçonneuse au Texas : l’audition de la prochaine génération

Matthew McConaughey a partagé des informations pertinentes ces derniers mois sur sa chaîne Youtube. L’acteur oscarisé est également professeur de cinéma à son alma mater, l’Université du Texas. McConaughey a donné quelques conseils rémunérateurs aux cinéastes prometteurs. Mais récemment, le Vrai détective La star a parlé franchement de ses débuts en tant qu’acteur et a partagé une histoire captivante sur sa chaîne Youtube, où il compte plus de 600 000 abonnés. McConaughey s’est souvenu de la façon dont il a obtenu des rôles pour lesquels il n’avait pas auditionné à l’origine. L’un de ces rôles était dans Massacre à la tronçonneuse au Texas : la prochaine génération. Le film a été projeté à South by Southwest en 1994, mais sa sortie en salles n’a eu lieu qu’en 1997. À ce moment-là, Matthew McConaughey et sa co-star Renee Zellweger étaient devenus de grandes stars hollywoodiennes – en raison de Étourdi et confus et Jerry Maguire respectivement. Mais les choses auraient pu être différentes si le film était sorti plus tôt.

McConaughey va droit au but en révélant comment il a fini par jouer des personnages qu’il n’avait pas initialement prévu de jouer.

« J’avais déjà fait Étourdi et confus l’été précédent, à Austin, au Texas. Maintenant, je suis retourné à l’école, j’ai obtenu mon diplôme et j’ai emballé mon U-Haul. Juste au moment où j’étais sur le point de partir à Hollywood pour essayer de trouver un travail, on m’a proposé ce rôle dans ce film d’horreur, Massacre à la tronçonneuse. C’était un rôle d’une journée. Un gars qui monte à moto au début du film, voit le personnage de Renée Zellweger sur le campus de l’école, elle le voit, il s’en va. Elle traverse sa nuit d’enfer, et se fait presque tuer, et le lendemain à l’école il remonte, elle le voit, saute sur la moto, ils partent. Pas de lignes. Juste ce genre de personnage de Roméo à Juliette. Bien sûr, je vais le faire. »

Mais quand Matthew McConaughey arrivé au bureau de production, le réalisateur Kim Henkel lui a demandé de suggérer un acteur local pour jouer le méchant Vilmer. McConaughey lui a donné les noms des acteurs locaux qui, selon lui, conviendraient au rôle, a pris son scénario de deux pages et a quitté le bureau. Mais juste au moment où il est sorti, il s’est dit pourquoi je ne jouerais pas Vilmer ? McConaughey a décidé de l’essayer sur-le-champ, et le reste appartient à l’histoire. McConaughey était si bon qu’il a fait pleurer une femme de peur. Voici ce qui s’est passé, comme le raconte le natif du Texas lui-même.

« Alors que j’arrivais sur le trottoir pour monter dans mon camion, qui avait déjà emballé mon U-Haul pour venir en Californie, j’ai dit: » Je devrais essayer pour ce rôle. » Alors je suis redescendu sur le trottoir, je suis entré, il [Henkel] a dit ‘Vous oubliez quelque chose?’ J’ai dit non! Je n’ai rien oublié mais j’ai envie d’essayer pour le rôle de Vilmer’. La fille qui était la secrétaire dit : ‘Je vais le faire !’. Et à ce moment-là, j’ai couru dans la cuisine, j’ai sorti une grosse cuillère de table du tiroir, je suis revenu, je l’ai coincée dans un coin et j’ai agi comme si c’était une arme. Et l’a fait jusqu’à ce qu’elle pleure. Et ils ont crié « Coupez », et Kim a dit : « C’était bien. » Et la fille a dit : ‘Ouais, c’était vraiment bien. Tu m’as vraiment fait peur. Et Kim dit : ‘Voulez-vous le rôle ?’ et je dis ‘Ouais, je vais jouer le rôle’. »

McConaughey est ensuite resté au Texas pendant un mois avant de partir pour Hollywood. Alors que son rôle d’évasion est venu dans le drame de passage à l’âge adulte de Richard Linklater Étourdi et confus, McConaughey a également joué le rôle principal dans Un temps pour tuer. Peut-être si Massacre à la tronçonneuse au Texas : la prochaine génération est sorti plus tôt, McConaughey a peut-être joué des rôles plus méchants. Qui sait? Tout de même, Massacre à la tronçonneuse au Texas : la prochaine génération reçu des critiques mitigées, les performances de McConaughey et Zellweger ont été unanimement saluées.

McConaughey semble avoir pris une pause d’Hollywood au milieu de la pandémie; Il est apparu pour la dernière fois en 2019 les messieurs, réalisé par Guy Ritchie. McConaughey envisage même de se présenter au poste de gouverneur du Texas en 2022. Espérons qu’il trouve le temps de ses autres entreprises et qu’il soit de retour pour faire plus de films également.

Sujets : Massacre à la tronçonneuse au Texas