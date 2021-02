La Chine lance un trio de satellites de reconnaissance depuis le désert de Gobi

La Chine a ajouté à ses capacités de reconnaissance spatiale avec le lancement d’un trio de satellites depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan la semaine dernière.

Selon China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC), principal entrepreneur spatial chinois.

La fusée a envoyé trois satellites Yaogan 31 sur des orbites d’environ 1 100 kilomètres d’altitude et inclinées de 63 degrés. Cela signifie que les satellites passent au-dessus de la Terre aussi loin au nord que le sud de l’Alaska et aussi loin au sud que les îles Shetland du Sud, juste au nord de la péninsule antarctique,

Les satellites seront utilisés pour des enquêtes sur l’environnement électromagnétique et d’autres tests technologiques connexes, selon le média d’État Xinhua.

Spaceflight Now note cependant que les satellites de la série Yaogan sont considérés par les analystes occidentaux comme des satellites de reconnaissance militaire.

L’orbite des satellites rend probable que le trio serait utile pour la surveillance maritime. C’était le deuxième lot de satellites Yaogan 31 que la Chine a lancé; le premier trio de satellites Yaogan 31 lancé en avril 2018 sur des orbites similaires. Avoir plus de satellites en orbite autour du même avion signifie que la Chine peut raccourcir le temps entre les visites dans une zone particulière.

