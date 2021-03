SpaceX pourrait essayer de lancer vendredi son prototype de fusée Starship SN11

Le prototype de fusée Starship SN11 de SpaceX est déplacé vers son banc d’essai dans les installations de la société près de Boca Chica Village, dans le sud du Texas, le 8 mars 2021. (Crédit d’image: Spadre.com via YouTube)

SpaceX pourrait tenter de tester le feu – puis de lancer – son dernier prototype de fusée Starship dans les installations de la société au sud du Texas vendredi 26 mars.

Les responsables du comté de Cameron, au Texas, qui abrite le site d’essai Starship de SpaceX près du village de Boca Chica, ont approuvé des fermetures de routes avant un test moteur et le lancement du véhicule Starship SN11 vendredi. La fenêtre de SpaceX pour le lancement s’ouvre à 8 h 00 HAE (7 h 00 heure locale, 12 h 00 GMT) et dure plus de 12 heures.

<< J'ai commandé le plus proche de la plage de Boca Chica et de l'autoroute 4 dans le but de protéger la santé et la sécurité publiques pendant les essais du moteur SpaceX et le vol de 10 km, entre 7 h 00 CST et 19 h 30 CST. le même jour ", a déclaré le juge du comté de Cameron, Eddie Trevino, Jr., dans un communiqué. "Si des membres du public souhaitent voir le vol, veuillez le faire à une distance de sécurité et loin de la plage de Boca Chica."

La fusée Starship SN11 de SpaceX est le dernier prototype d’un vaisseau spatial entièrement réutilisable capable de missions sur la lune et au-delà. La société développe la fusée de 50 mètres de haut et un énorme propulseur appelé Super Heavy pour faire voler des astronautes et d’autres engins vers la Lune et Mars. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a dévoilé le premier prototype Super Heavy, une version test qui ne volera pas, la semaine dernière.

Comme son nom l’indique, la fusée SN11 est le 11e prototype de vaisseau spatial de SpaceX. L’entreprise privée de vols spatiaux a lancé jusqu’à présent trois autres prototypes – SN8, SN9 et SN10 – depuis son installation près de la plage de Boca Chia, bien qu’aucun d’entre eux n’ait finalement survécu.

Le prototype Starship SN10 a été le premier à atterrir, mais a explosé quelques minutes après le toucher des roues. SpaceX a peaufiné la conception de Starship à chaque lancement pour améliorer ses performances.

Lundi 26 mars, SpaceX a testé sa fusée Starship SN11, préparant le terrain pour un prochain vol d’essai. Comme ses récents prédécesseurs, SN11 est propulsé par trois des moteurs Raptor de SpaceX. Il devrait se lancer à une altitude de 10 kilomètres, puis se retourner pour une descente vers la Terre et se retourner une fois de plus pour un atterrissage contrôlé à l’aide de ses moteurs.

SpaceX a déjà aligné des clients pour son véhicule Starship alors même que la société continue d’affiner la conception du vaisseau spatial et de son amplificateur Super Heavy.

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa s’est inscrit pour un voyage autour de la lune à bord d’un vaisseau spatial pour lui-même et huit autres personnes. Cette mission, appelée «dearMoon», devrait être lancée en 2023. La NASA a également sélectionné Starship comme l’un des trois prétendants à atterrir des astronautes et des charges utiles sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de l’agence spatiale.

