Le nouveau bébé Yoda animatronique de Hasbro mange des collations, utilise la Force et roucoule

La prochaine génération d’adorables jouets animatroniques « Baby Yoda » de Hasbro fera irruption dans les magasins à l’automne, avec l’un d’eux capable d’utiliser la Force ou de manger des collations juste devant vos yeux.

Le produit s’appelle « Star Wars Galactic Snackin ‘Grogu , « Grogu étant le vrai nom de Baby Yoda ou » The Child « dans la série populaire de Disney Plus » The Mandalorian « . La poupée coûtera 79,99 € US, convient aux enfants de quatre ans et plus et est disponible pour les pré- commandez maintenant à Amazone , Walmart , Cible , Hasbro Pulse et boutiqueDisney .

Fabricant de jouets Hasbro a publié une courte vidéo d’aperçu montrant Baby Yoda répondant à un toucher sur la tête ou un contact sur la bouche avec de jolis bruits de roucoulement. L’enfant mange son biscuit préféré ou lève les mains pour faire « The Force », un peu comme ce que vous voyez dans l’émission de télévision.

Star Wars Galactic Snackin ‘Grogu. 79,88 € chez Amazon.

Regardez Grogu (alias Baby Yoda) manger, utiliser la Force et babiller adorablement avec le nouveau Galactic Snackin ‘Grogu de Hasbro à l’automne 2021.

Image 1 sur 2 Le nouveau Galactic Snackin ‘Grogu de Hasbro vous permet de nourrir Baby Yoda et de l’aider à utiliser la Force. Disponible à l’automne 2021 pour 79,99 €. (Crédit d’image: Hasbro) Image 2 sur 2 Le nouveau Galactic Snackin ‘Grogu de Hasbro vous permet de nourrir Baby Yoda et de l’aider à utiliser la Force. Disponible à l’automne 2021 pour 79,99 €. (Crédit d’image: Hasbro)

«Avec une galaxie de fonctionnalités, y compris des sons adorables, des mouvements animés amusants et des accessoires interactifs, ce… jouet animatronique est prêt pour l’action et l’aventure», a déclaré Hasbro dans un communiqué de presse.

« Mettez n’importe lequel des accessoires inspirés du divertissement inclus dans sa main et il réagira. Mettez un accessoire dans sa bouche, et il émettra des sons de nourriture qui vous permettront de savoir s’il pense que c’est délicieux ou dégueulasse. Quand Grogu (The Child ) veut être ramassé et tenu, il tendra la main avec les deux bras », a ajouté Hasbro.

Le jouet comprend également des effets sonores que vous reconnaîtrez dans la série, une robe, quatre accessoires interactifs, des yeux clignotants et une tête, des oreilles et des bras mobiles. Il a également besoin de quatre piles AA de 1,5 volts pour fonctionner, qui ne sont pas incluses avec votre achat.

Les fans de longue date de Mando se souviendront peut-être une version 2020 de ce jouet qui comprenait 25 sons et qui pourrait également faire The Force – avec un soupir pour montrer combien d’énergie ce mouvement Jedi exerce. Le premier Baby Yoda de Hasbro a également permis à The Child de faire une «sieste forcée» si vous la couchez. Hasbro a publié un certain nombre d’autres jouets Baby Yoda , y compris des peluches et des mini-figurines.

« Le Mandalorien » a terminé la saison 2 en décembre; La saison 3 devrait débuter le 25 décembre 2021. Disney Plus est disponible aux États-Unis pour 7,99 € par mois ou 79,99 € par an; si vous habitez ailleurs, vérifiez les listes de votre pays local pour plus de détails sur la disponibilité et les prix.

