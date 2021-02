Quand et comment voir Invisible City, la nouvelle série brésilienne

‘Ville invisible’ est le prochain projet du réalisateur nominé deux fois pour un Oscar, Carlos Saldanha, en plus réalisateur de grands films d’animation tels que ‘Rio’, ‘L’ère glaciaire 3 et 4’ Oui «Olé». Ici, vous passerez d’un public d’enfants à un public adulte avec ce nouveau drame fantastique, qui promet de répondre aux attentes des téléspectateurs.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel: « Après une tragédie familiale, un homme découvre des créatures mythiques qui habitent parmi les humains … et représentent la clé pour déchiffrer son mystérieux passé ». Un aperçu plus détaillé explique que cette tragédie est la mort de l’épouse d’un spécialiste de la protection de l’environnement qui découvre des créatures de la mythologie brésilienne.

Cette production a été annoncée en 2018 et ses enregistrements ont été réalisés en 2019 dans les villes de Sao Paulo et Rio de Janeiro. « Contrairement à mon travail précédent, la série n’est pas pour les enfants. C’est un thriller pour un public adulte », m’a dit Saldanha à l’époque. Ajoutée: « L’idée est d’utiliser des éléments mystiques sur la culture brésilienne pour donner une aura surnaturelle à des situations réalistes ». Découvrez la bande-annonce!







Ce programme mystérieux et plein de suspens sera en vedette Marco Pigossi Oui Alessandra Negrini, accompagné par: Jessica Córes, Fábio Lago, Wesley Guimarães, Manuela Dieguez, Julia Konrad, José Dumont, Víctor Sparapane Oui Maranhão doré, entre autres. Mirna Nogueira sera le scénariste principal et la direction sera en charge de Luis Carone et Julia Jordão.

+ Quand est l’ouverture de Ciudad Invisible?

Cette nouvelle production brésilienne, qui aura un total de 8 épisodes, aura sa première prochaine Vendredi 5 février.

+ Comment voir Invisible City en Amérique latine?

Le prochain Carlos Saldanha peut être vu le 5 février via le service de streaming Netflix.