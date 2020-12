Solstice d’hiver 2020: voici, la vue sur la plus longue nuit de la Terre depuis l’espace

Grâce à l’imagerie satellite, vous pouvez regarder le dernier solstice de 2020 comme un astronaute.

Aujourd’hui marque le solstice d’hiver dans l’hémisphère nord – le jour le plus court (et la nuit la plus longue) de l’année et le début de la saison d’hiver. L’événement, qui marque également le début de l’été dans l’hémisphère sud, est causé par l’inclinaison axiale de la Terre et le mouvement de la planète lorsqu’elle tourne autour du soleil au centre de notre système solaire.

La Terre ne tient pas debout lorsqu’elle fait le tour du soleil Au lieu de cela, il orbite sur son axe à une inclinaison de 23,5 degrés. Les hémisphères nord et sud de notre planète se relaient avec la lumière du soleil, des lieux d’échange en termes de saisons. Ainsi, au solstice d’hiver, l’hémisphère nord de la planète est plus éloigné du soleil que jamais.

Et les satellites en orbite autour de la Terre nous donnent un aperçu unique de ce à quoi ressemble cet événement depuis l’espace.

Joyeux Solstice! Aujourd’hui, dans l’hémisphère nord, nous vivons le jour le plus court et la nuit la plus longue de l’année. 🌃Cette image de Meteosat montre notre planète ce matin, juste avant le lever du soleil dans la majeure partie de l’Europe centrale. Le solstice exact a lieu à 10h02 UTC / 11h02 CET! 📷 @ eumetsat pic.twitter.com/ckpzvZ96k621 décembre 2020

Dans une image de Meteosat, une suite de satellites météorologiques géostationnaires exploités par l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT), vous pouvez voir la planète tourner quelques heures avant l’arrivée du solstice. L’image montre l’Europe centrale juste avant le lever du soleil alors que la Terre s’approche du solstice, qui s’est produit à exactement 5 h 02 HNE (10 h 02 GMT).

De même, le satellite GOES East (GOES-16) de la National Oceanic and Atmospheric Administration, qui surveille la Terre depuis l’espace, a capturé le solstice. Sur cette image, vous pouvez voir la Terre depuis l’espace à exactement 5 h HNE (10 h 00 GMT), à peine deux minutes avant le solstice d’hiver officiel.

Aujourd’hui marque le jour le plus court de ce qui semble être l’année la plus longue de tous les temps! Apprenez quelques faits intéressants sur #WinterSolstice, plus un peu sur #TheGreatConjunction, tout en profitant de ces images de six mois de #GOESEast, notre #ImageoftheDay: https://t.co/3xwjHHU9BK pic.twitter.com/M3IW8zSmSO21 décembre 2020

La NOAA a également publié un magnifique time-lapse de la Terre du solstice au solstice, couvrant une période de six mois en 2020.

Le montage d’images en accéléré couvre une période allant du 21 juin au 21 décembre, tel que vu par le satellite GOES East.

