Valeria : tout savoir sur la saison 2

Série comme Le vol d’argent ou alors Vis à vis promouvoir les produits espagnols dans le monde entier. Depuis l’arrivée de ces deux productions sur Netflix, l’industrie audiovisuelle en Espagne s’est développée à grande échelle et, par conséquent, la plateforme ne la laisse pas de côté. De plus, il existe déjà une section dédiée spécifiquement aux bandes ou films espagnols où, ce vendredi 13 août, la deuxième saison de Valérie.







Netflix original et basé sur les romans d’Elísabet Benavent, Valérie raconte les aventures d’un jeune écrivain du même nom que la série. Cette fille a pour but, en seulement huit épisodes, de réaliser son rêve et de pouvoir vivre de la littérature qu’elle aime tant, même si elle sera éclipsée par une crise conjugale et l’arrivée d’un garçon qui va changer sa vie .







Cependant, pour le protagoniste, tout n’est pas difficile car elle a l’amitié étroite de Carmen, Lola et Nerea, qui ne lâchent pas sa main à tout moment. Bien sûr, dans la deuxième édition, Valérie vous devrez prioriser certaines décisions professionnelles avant tout type de cautionnement. Mais, pour comprendre ce qui s’en vient, dans Spoiler, nous vous montrons quatre scènes clés de la première saison.

4 scènes clés pour comprendre Valeria saison 2 :

1. Vendez votre âme à l’éditeur ou non :

À la fin de la première saison, on voit Valeria rejoindre son éditeur pour recevoir un remboursement d’Impostora. Il a écrit ce livre racontant sa véritable histoire, mais même ainsi, l’éditeur préfère qu’il soit publié sous un nom masculin comme « stratégie de vente ».

C’est pourquoi, pour la deuxième saison, le protagoniste doit décider quoi faire. Bien que, selon la bande-annonce, tout indique que son écriture était un best-seller. Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas qui ils ont mis comme auteur.

Valeria devra se décider. Photo : (Netflix)



2. Clarifiez votre relation avec Victor :

Dans le dernier chapitre de la première saison, elle avoue à Victor que, malgré le fait de ressentir quelque chose de spécial pour lui, elle n’est pas encore prête pour une nouvelle relation. A tel point que, dans cette édition, vous devrez définir si vous ressentez quelque chose de réel ou non pour cet homme qui a bouleversé sa vie ou s’il ne s’agit que de sexe.

Valérie et Victor. Photo : (Netflix)



3. Retourner ou non à Adri ?

Pendant de nombreuses années, Valeria a vu Adri comme son fil de terre, mais au fur et à mesure que la saison avance, elle découvre qu’elle ne ressent plus la même chose. Ce n’est pas seulement à cause de sa tricherie avec Victor, mais depuis longtemps elle a compris que son mariage était déjà en morceaux.

Valérie et Adri. Photo : (Netflix)



Même ainsi, par ce qui indique l’avancée officielle des nouveaux chapitres, Adri reviendra à la série. Cependant, nous devrons attendre quelques jours de plus pour connaître la véritable décision du protagoniste.

4. Abandonnez l’écriture et cherchez un emploi stable :

Pour Valeria, il n’a jamais été facile de s’installer dans un travail puisque son seul rêve était de vivre de l’écriture. Cependant, maintenant que vous avez un livre à la mode : pouvez-vous vous consacrer uniquement à ce travail ?