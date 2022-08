Jason Momoa et Eiza González: comment la romance dont on parle le plus a commencé en ce moment

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste d’Aquaman entretient une relation amoureuse avec l’actrice mexicaine. Découvrez comment ils ont démystifié leurs rumeurs de rupture la semaine dernière !

© GettyJason Momoa et Eiza González à l’avant-première d’Ambulance.

Malgré les rumeurs de séparation, Jason Momoa Oui Eiza González Ils ont montré qu’ils étaient plus amoureux que jamais. L’actrice et chanteuse mexicaine ne cache plus son amour pour le protagoniste d’Aquaman. Certaines photos qui les ont exposés pour une promenade après l’accident subi par Momoa ont confirmé que leur lien est toujours d’actualité. Mais… Comment cette histoire d’amour a-t-elle commencé exactement ? On vous raconte ici tous les détails de leur idylle !

Les soupçons ont commencé en avril de cette année lorsque Eiza González a créé Ambulance, le film d’action dans lequel il donne la réplique à Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen II pour Universal Pictures. L’apparition de Jason Momoa à l’avant-première -en avril de cette année- a suscité quelques soupçons de la part de ses fans, depuis en janvier sa séparation avec Lisa Bonnet après 16 ans de couple.

Un mois plus tard, People a osé confirmer ce lien. Une source médiatique tenue: « Ils sortent ensemble. Il tient à elle. Il est dans un grand moment, il est assez occupé et travaille sur Fast X « . C’est ça, son travail sur le tournage du prochain film Rapides et furieuxlimitez la fréquence à laquelle vous voyez votre nouveau partenaire. « Ils sont tous les deux très occupés par le travail mais s’amusent ensemble. Ce n’est encore rien de grave. »ont-ils expliqué.

Que ressent Eiza González avec Jason Momoa ? Selon People : « LNous aimons l’attention de l’acteur et son énergie décontractée. Elle ne cherche pas de petit ami, elle s’amuse”. Mais, même si cela n’a pas commencé comme une relation très formelle, ils commencent peu à peu à construire une romance passionnée. C’est que, mi-juin, la rumeur a commencé à circuler selon laquelle ils s’étaient séparés à cause de leurs personnalités « si différent”.

Et les paparazzis les ont encore attrapés ! Le couple a été découvert en train de dîner à Londres et, le 28 juillet, ils ont de nouveau été montrés publiquement à moto à Malibu, en Californie. De cette façon, ils étaient chargés de nier complètement leur rupture apparente. Apparemment, leur relation se passe très bien et, malgré leur emploi du temps chargé, ils trouvent le temps de profiter de la compagnie de l’autre.

+ L’accident de Jason Momoa

Le dimanche 24 juillet, Jason Momoa a été impliqué dans un accident. Selon la California Highway Patrol, il s’agissait d’une collision avec un motocycliste près de Calabasas, aux Etats-Unis. Le conducteur – identifié comme Vitaliy Avagimyan – roulait vers l’ouest sur Old Topanga Road sur sa moto lorsqu’il a traversé la voie est, où se trouvait le véhicule du protagoniste d’Aquaman. Alors que le motard a été transporté à l’hôpital pour des blessures mineures, l’acteur n’a subi aucune blessure.

