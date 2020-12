« Je m’en fiche … tous les paris sont ouverts »

Il y a eu une explosion de Twitter au cours du week-end et tout est issu d’une chanson. Asian Doll, une bonne amie de Megan Thee Stallion, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle était censée avoir un couplet en vedette sur « Do It On The Tip » des débuts de Meg, Bonnes nouvelles. Le morceau apparaît sur l’album avec un long métrage de City Girls, et Asian Doll permet aux fans d’écouter ses couplets inédits. Par la suite, les gens ont cru qu’elle faisait des fouilles chez Megan et le duo de Miami, provoquant une tempête d’accusations, d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Rolling Ray, la star controversée des médias sociaux qui est souvent en désaccord avec City Girls et leur amie Saucy Santana, a pris un coup à Yung Miami quand il a parlé du père de son fils décédé plus tôt cette année.

Sans surprise, Yung Miami s’en est pris à Ray, mais maintenant il est de retour pour expliquer pourquoi il lui a dit « déterre ton petit père pute .. Dis-leur à quel point tu es devenue une power bluff girl. » Dans sa vidéo, Rolling Ray a déclaré: « Je me fiche de ce que j’ai dit à propos de Caresha ou de son bébé père. » Il a ajouté qu’il venait « d’un endroit où nous ne nous soucions pas » et lorsqu’il se disputait, il pense que tout est juste.

« Tu es venu pour moi en premier. Je m’occupais de mes affaires, Santana et toi n’arrêtais pas de dire » ronronne « ceci et » ronronne « que … Arrêtez de vous faufiler, » continua-t-il. «Tout était amusant et amusant, mais vous ne saviez pas que Ray avait une bouche intelligente. Comment j’ai fait. Vous ne savez pas que je peux me défendre comme je l’ai fait … Elle parlait d’appeler la sécurité sociale et de me frapper Attendez. C’est la menace pour moi. Le jour où vous me menacez, c’est le jour où tous les paris sont ouverts, sœur. Je viens à vous. «

Rolling Ray, qui est handicapé, a également mentionné qu’il n’utilise pas son état comme une béquille et qu’il est habitué à ce que les gens se moquent de lui. «Cela arrive tous les jours de ma vie», a-t-il déclaré. « Tous les paris sont ouverts. Vous vous êtes offensé de ce que j’ai dit, vous avez des problèmes profondément enracinés. Iyanla, corrige ça. » Balayez ci-dessous pour écouter à quel point Rolling Ray a dit qu’il ne se souciait pas des sentiments de Yung Miami.