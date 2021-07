Lil Uzi Vert a-t-il acheté une planète avec l’aide de Grimes ?

Un rappeur avisé a dit un jour : « Je ne fais que me faire, et pour moi, c’est ce qui m’a mené jusqu’ici. »

Et ce sage rappeur n’était autre que Lil Uzi Vert (dans sa chanson « Doin’ the Most »), qui n’est pas seulement le premier humain connu à avoir eu un diamant planté dans son front, mais on dit aussi qu’il deviendra bientôt le premier personne sur Terre pour acheter sa propre planète.

Le 22 juillet 2021, le musicien, chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques canadien Grimes a re-tweeté une image d’une exoplanète gazeuse géante.

« Apparemment, @LILUZIVERT possède cette planète – juste un avertissement », a-t-elle légendé une photo de l’exoplanète connue aujourd’hui sous le nom de WASP-127b.

Ensuite, Lil Uzi a retweeté le retweet de Grimes, semblant confirmer l’actualité immobilière majeure.

« J’ai essayé de surprendre tout le monde », a-t-il écrit, « je travaille toujours dessus. »

Est-il vrai que Lil Uzi Vert est la première personne à acheter une planète ?

La rumeur est maintenant devenue virale, et du moins selon Grimes, Lil Uzi Vert est (presque) l’heureux propriétaire de la planète qui sera bientôt connue sous le nom de WASP-127b.

Grimes a retweeté le retweet retweeté en tweetant : « Documentation presque terminée pour que @LILUZIVERT revendique légalement WASP-127b – c’est énorme ! Premier humain à posséder légalement une planète. »

Faisons une pause pour nous souvenir de cette époque, mentionnée brièvement ci-dessus, où Lil Uzi Vert a payé 24 millions de dollars pour se faire implanter un diamant rose naturel dans son front afin qu’il ne le perde pas (et l’a ensuite retiré car il n’arrêtait pas de saigner. .).

Et puis il y a eu cette époque où Lil Uzi et Grimes ont conclu un pacte via les médias sociaux pour intégrer des puces cérébrales dans leur cerveau, afin qu’ils puissent avoir « la connaissance des dieux ».

Il semble juste de supposer que si quelqu’un pouvait négocier un accord avec des êtres extraterrestres (en supposant que les extraterrestres doivent actuellement posséder la planète si aucun humain n’en possède encore), Grimes – la femme avec un tatouage de cicatrices extraterrestres couvrant son dos – serait la bonne.

Mais… est-il même possible pour un être humain de posséder une planète ?

Selon le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 des Nations Unies, toutes les nations et tous les citoyens – y compris les rappeurs célèbres – sont interdits de revendiquer un territoire dans l’espace extra-atmosphérique.

Oh, attendez.

Saviez-vous déjà que l’ONU a un bureau pour les affaires spatiales, et que ce bureau a signé quelque chose appelé le Traité sur les principes régissant les activités des États dans l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes il y a plus de 50 ans ?

Eh bien, maintenant vous le faites.

Plus précisément, le traité stipule que « l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique seront menées au profit et dans l’intérêt de tous les pays et seront du ressort de l’humanité tout entière ; l’espace extra-atmosphérique ne fait pas l’objet d’une appropriation nationale par revendication de souveraineté, au moyen d’un usage ou d’une occupation, ou par tout autre moyen.

« Si quelqu’un lui a vendu une planète ou s’il pense qu’il possède cette planète au sens normal du terme, ce n’est tout simplement pas vrai », a déclaré Frans Von der Dunk, professeur de droit spatial à l’Université du Nebraska-Lincoln à Business Insider. « C’est de la fraude. »

Pour la défense de Lil Uzi, c’est Grimes qui a fait les déclarations « officielles ». Tout ce que Lil Uzi a dit, c’est qu’il « y travaille toujours ».

Il convient également de noter que WASP-127b est répertorié dans le catalogue des exoplanètes de la NASA.

Alors maintenant, vous savez que la NASA en a aussi un.

Combien coûte une planète ?

Encore une fois, l’ONU dit qu’aucun prix ne peut être fixé.

Et le catalogue de la NASA, qui semble être plus un inventaire qu’une commande par correspondance, n’inclut aucune mention de prix ou de valeur.

Qu’est-ce – et où – est WASP-127b ?

Selon la NASA, WASP-127b est « une exoplanète géante gazeuse qui orbite autour d’une étoile de type G ». Il a une masse, selon eux, égale à 0,1647 Jupiter et un rayon de 1,311 fois Jupiter.

La description note également que sa découverte a été annoncée en 2016.

Non pas qu’il a été découvert alors, remarquez. C’est juste quand il a été annoncé.

Qu’est-ce que Neuralink et pourquoi Lil Uzi Vert l’a-t-il mentionné dans son tweet ?

Neuralink est la société de neurotechnologie à l’origine des puces cérébrales dont Lil Uzi Vert et Grimes ont déjà discuté. Elle a été fondée par le partenaire de Grimes, Elon Musk,

Le couple a notamment nommé leur fils, X Æ A-Xii.

Mais quand il s’agit de nommer les choses, c’est une si vieille nouvelle.

Comment s’appellera la planète de Lil Uzi Vert ?

« Nouveau nom pour MA planète ? » Lil Uzi a tweeté et, comme prévu, Internet a explosé de suggestions.

« Pinto, » RAP, folando a tweeté.

« Maïs, » quelqu’un d’autre a suggéré.

« Bébé Pluton », a encore tweeté un autre à Lil Uzi, ajoutant: « c’est la seule bonne réponse ».

Qu’est-ce que bébé Pluton ?

Si vous posez cette question, vous n’êtes pas un vrai fan de Lil Uzi Vert.

« Oui, je suis le vrai bébé Pluto », rappe Lil Uzi Vert dans sa chanson à succès « Baby Pluto », qui figurait sur son album « Eternal Atake ».

Baby Pluto est aussi le nom de l’alter ego claymation de Lil Uzi.

Peut-être que tout ce brouhaha sur le fait que Lil Uzi possède une planète n’est qu’un moyen stratégique de promouvoir sa collaboration avec Future, intitulée « Pluto x Baby Pluto ».

Cette théorie n’a cependant pas beaucoup de sens, car l’album est sorti le 17 novembre 2020, et ce n’est pas comme si ces deux sensations avaient besoin d’une exposition supplémentaire.

En bout de ligne : Ce n’est pas parce que Grimes ressemble à une ballerine de l’espace qu’elle a le pouvoir de décider qui peut acheter une planète.

Nous devrons simplement attendre et voir qui a le plus d’attraction, Grimes ou l’ONU.

À tout le moins, Baby Pluto a fait un autre pas en avant pour se faire un nom ici sur Terre.

