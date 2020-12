Gal Gadot pense que Wonder Woman 3 doit sortir du passé et entrer dans le présent

Jusqu’à présent, dans sa franchise autonome, Gal Gadot’s Wonder Woman a combattu pendant la Première Guerre mondiale et sera bientôt transporté dans les années 1980 dans la prochaine suite Wonder Woman 1984. Bien que ces différentes périodes aient fourni une toile de fond unique aux aventures de bande dessinée de Gadot, l’actrice et productrice préférerait que Diana Prince s’en tient à la modernité. Wonder Woman 3 se matérialisent jamais, croyant que «le présent est la bonne chose».

« Je n’irais pas, comme, dans les années 60 ou 40 avec Wonder Woman. J’ai l’impression que le passé a été bien géré, et maintenant il est temps de passer à autre chose. »

Wonder Woman ne manque pas complètement d’expérience sur grand écran avec l’ère moderne, avec Gal Gadot avoir croisé à la fois Batman et Superman dans le réalisateur Zack Snyder Batman v Superman: l’aube de la justice et les super-héros de 2017 s’associent Ligue de justice, qui ont tous deux vu le guerrier amazonien jeté à terre dans quelque chose qui ressemble au présent. Les paramètres dans les deux Wonder Woman et Wonder Woman 1984 ont non seulement fourni des arrière-plans intéressants à l’action des super-héros, ils se sont également avérés faire partie intégrante de la conception de l’intrigue et de la production.Il sera donc intéressant de voir comment cela se répercute sur les faiblesses et les progrès de nos jours.

Pour ce qui est de Wonder Woman 3, la réalisatrice de retour Patty Jenkins s’attend à ce que la troisième séquence soit son dernier film à DC, et a déjà révélé qu’elle avait déjà écrit l’histoire. « En fait, j’ai inventé une histoire, et Geoff Johns et moi avons battu toute une histoire pour Wonder Woman 3 dont nous étions super excités », a déclaré Jenkins à CinemaBlend. « Mais je n’ai jamais ressenti ça avant autant que maintenant. Je ne pense pas que je le ferai ensuite, et donc je dois en quelque sorte attendre et voir où nous en sommes dans le monde. C’est intéressant. Je voulais parler dans ce film [WW84] était très prémonitoire à ce que je ressentais, et ce que vous ressentiez, allait arriver. Alors maintenant? Je ne suis pas sûr. Tant de choses ont changé dans le monde. «

Jenkins a ajouté: « J’aime toujours l’histoire que nous avons inventée. Je suis sûr que certaines parties en viendraient à lui. Mais j’essaie de dire: » Ne décidez pas. » Ne tombez pas amoureux de quoi que ce soit. « Que ferait Wonder Woman maintenant? » Qu’est-ce que tu as envie de faire Wonder Woman dans ce monde? «

Reste à voir si l’histoire de Jenkins est utilisée ou non, mais l’idée d’un standalone Wonder Woman L’aventure qui se déroule aujourd’hui conclurait certainement plutôt bien la trilogie qui s’étend sur une décennie.

Jusque là, Wonder Woman 1984 reprend avec le super-héros amazonien dans les années 1980 et trouve Diana Prince vivant au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. La suite très attendue trouve Diana en conflit avec non pas un, mais deux ennemis redoutables sous la forme de Barbara Ann Minerva alias Cheetah et le mystérieux magnat des médias Maxwell Lord. Si cela ne lui suffisait pas déjà, Diana sera également réunie avec son ancien amoureux Steve Trevor, qui est revenu d’entre les morts dans des circonstances mystérieuses et peut-être néfastes.

Wonder Woman 1984 devrait sortir en salles et sur HBO Max le 25 décembre. Cela nous vient de MTV News.

