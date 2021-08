Snake Eyes obtient une sortie anticipée à la demande après seulement 25 jours dans les cinémas

Avec de nombreux studios sur un terrain rocheux quand il s’agit de savoir comment et quand sortir leurs grands films, Paramount a pris une autre décision inattendue, même selon les normes pandémiques, en annonçant la sortie de Snake Eyes: GI Joe Origins aux services numériques et à la demande sera demain le 17 août, seulement 25 jours après sa sortie exclusivement en salles. Alors que la plupart des films présentés en avant-première dans les cinémas sans double sortie sur une plate-forme de streaming ont une exclusivité de 45 jours avant d’être diffusés ailleurs, mais maintenant Paramount a résisté à cette tendance de courte durée avec l’un de leurs premiers films à tenter la stratégie d’une durée de moins de la moitié du période exclusive.

Bien que le film ait été massivement mis en avant par le studio avant sa sortie, Œil de vipère n’a pas vraiment été à la hauteur de son potentiel, même lorsqu’il est simplement empilé aux côtés d’autres versions pandémiques. Il est probable que cela ait été le moteur de la décision de Paramount d’avancer la version à la demande de sa sortie prévue en septembre. Le film sera disponible sur Blu-ray, 4K et DVD à partir du 19 octobre et comprendra des extras exclusifs tels que des scènes supprimées et un certain nombre de vignettes sur la réalisation du film et les origines des personnages et des armes qui y figurent.

La décision soudaine de Paramount met en évidence la période très incertaine et volatile dans laquelle nous nous trouvons encore en ce qui concerne les sorties de films à venir. Disney vient de sortir le nouveau film de Ryan Reynolds gars libre à une ouverture nationale inférieure à 30 millions de dollars en raison de sa sortie uniquement en salles grâce principalement, semble-t-il, à certains contrats précédemment convenus, et il semble Shang-Chi et la légende des dix anneaux est sur le point d’emboîter le pas et devrait atteindre la barre des 50 millions de dollars le week-end d’ouverture.

Œil de vipère la sortie sera probablement considérée comme un échec aux yeux du studio, même selon les normes pandémiques, et ce que nous constatons maintenant, c’est le fait qu’il devient clair que les sorties en salles ne peuvent pas être invoquées pour apporter les films à gros budget doivent faire tout bénéfice de. Même avec une stratégie de double version, Veuve noire n’a réussi à faire qu’une fraction de ce à quoi on s’attendait lorsque Disney et Marvel ont prévu le film pour la première fois, comme suite au MCUclôture de la phase trois de Spider-Man : loin de chez soi prendre plus d’un milliard de dollars au total, dans d’autres circonstances Veuve noire aurait plus que probablement emboîté le pas. Dans l’état actuel des choses, le film est susceptible de prendre moins de la moitié de cela dans tous les formats.

Le cinéma étant toujours une option fragile, la sortie anticipée de Paramount de Œil de vipère indiquent que nous allons voir la carte haussière « sortie en salle uniquement » se jouer un peu moins dans un avenir immédiat, du moins jusqu’à ce que les vaccins soient déployés en plus grand volume et que la variante Delta et toutes les variantes ultérieures soient considérées comme moins risque? Les plateformes de streaming ont connu une énorme augmentation contrairement à tout autre marché, avec Disney +, Netflix, Amazon Prime et bien d’autres construisant leur public avec des familles qui préfèrent rester dans la sécurité de leur propre maison pour profiter d’un film plutôt que de risquer des problèmes de santé potentiels pour le plaisir de regarder un film sur grand écran. Cela ne présage rien de bon pour les cinémas dans un avenir immédiat, dont beaucoup viennent d’ouvrir au cours des derniers mois avec la conviction que la pandémie était derrière eux, mais c’est plutôt un autre signe que les choses sont loin d’être normales dans l’industrie et sont susceptibles de rester ainsi pendant un certain temps encore.

Sujets : Yeux de serpent