Liste des acteurs et personnages de « The love interest » : qui est qui dans la série coréenne Netflix

Réalisée par Jo Young-min, « The Interest of Love » est une série télévisée sud-coréenne diffusée sur jTBC du 21 décembre 2022 au 9 février 2023. Y est disponible sur netflix à partir du 27 janvier 2023.

La fiction est basée sur le roman du même nom de Lee Hyuk-jin et suit l’histoire de quatre jeunes adultes aux intérêts différents qui se rencontrent à la succursale de la banque KCU à Yeongpo alors qu’ils cherchent à comprendre le sens de l’amour.

Yoo Yeon-seok, Moon Ga-young, Geum Sae-rok et Jung Ga-ram sont les chefs de file de « L’intérêt amoureux», tandis que Oh Dong-min, Moon Tae-yu, Park Hyung-soo, Seo Jeong-yeon et Jo Yoon-soo font également partie du casting. Ensuite, Qui est qui dans la série coréenne qui arrive sur Netflix ?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « THE LOVE INTEREST »

1. Yoo Yeon-seok dans le rôle de Ha Sang-soo

Yoo Yeon-seok, connu pour des projets comme « Re-encounter », « Architecture 101 », « A Werewolf Boy », « Whistle Blower », « Perfect Proposal », « Mood of the Day », « Gu Family Book », Reply 1994″ et « Warm and Cosy », il incarne Ha Sang-soo, le directeur de la succursale Yeongpo de KCU Bank, qui souhaite une vie normale ; mais l’amour change ses plans.

Yoo Yeon-seok dans le rôle de Ha Sang-soo dans la série coréenne « The Love Interest » (Photo : JTBC/Netflix)

2. Moon Ga-young dans le rôle d’Ahn Soo-young

Moon Ga-young, qui a joué dans des séries télévisées telles que « Bad Guy », « Heartstrings », « Who Are You? », « Wang’s Family », « Find Me in Your Memory » et « Understandig of Love », apporte à la vie Ahn Soo-young, un caissier qui travaille à la succursale Yeongpo de la KCU Bank depuis quatre ans. Bien qu’il voie l’amour comme un château de sable qui peut s’effondrer en un instant, il s’intéresse à quelqu’un qui entre dans sa vie.

Moon Ga-young dans le rôle d’Ahn Soo-young dans la série coréenne « The Love Interest » (Photo : JTBC/Netflix)

3. Geum Sae-rok dans le rôle de Park Mi-kyung

Dans « L’intérêt amoureux», Geum Sae-rok, une actrice coréenne qui est apparue dans des séries telles que « The Fiery Priest », « Class of Lies », « Joseon Exorcist », « Youth of May » et « Understanding of Love », assume le rôle de Park Mikyung, directeur adjoint de l’équipe des services bancaires personnels de la succursale de Yeongpo de la KCU Bank. Bien qu’il soit issu d’une famille aisée, il a obtenu son emploi grâce à ses propres efforts.

Geum Sae-rok dans le rôle de Park Mi-kyung dans la série coréenne « The Love Interest » (Photo : JTBC/Netflix)

4. Jung Ga-ram dans le rôle de Jeong Jong-hyun

Jung Ga-ram, acteur et mannequin sud-coréen surtout connu pour avoir joué Lee Hye-young dans la série Netflix « Alarme d’amour», est chargée de donner vie à Jeong Jong-hyun, l’agent de sécurité de la banque qui rêve de devenir policier.