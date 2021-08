La momie a besoin d’une suite d’héritage avec Brendan Fraser et Rachel Weisz

Avec Brendan Fraser de retour sous les projecteurs à Hollywood, c’est le moment idéal pour La momie pour obtenir une nouvelle suite héritée avec le retour de Fraser aux côtés de Rachel Weisz. Récemment, il a été annoncé que Fraser avait décroché un rôle majeur lorsqu’il a été choisi aux côtés de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro dans Martin Scorsese. Tueurs de la Lune Fleur. La nouvelle a été accueillie par de nombreuses célébrations pour l’acteur par les fans sur les réseaux sociaux.

La « Brendan Fraser Renaissance », alias la « Brenaissance », bat clairement son plein. Il apparaît actuellement dans un rôle principal dans les séries DC Universe et HBO Max Patrouille du destin, avec la saison 3 prévue pour la première en septembre. Fraser a également joué un rôle principal dans Requiem pour un rêve le prochain film du réalisateur Darren Aronofsky La baleine, une autre grande victoire pour l’acteur. Pourtant, étant donné que nous vivons toujours à travers « l’ère du redémarrage » d’Hollywood, pour ainsi dire, la possibilité de revisiter le film de Fraser Momie les films doivent être sur la table.

Après avoir frappé la scène au début des années 1990, Brendan Fraser a endossé l’un de ses rôles les plus populaires en jouant l’aventurier Rick O’Connell dans les années 1999 La momie. Rachel Weisz a joué le rôle d’Evelyn Carnahan, alias Evy, qui accompagne Rick lors d’un voyage à Hamnupatra, la ville des morts, avec son frère Jonathan (John Hannah). Écrit et réalisé par Stephen Sommers, le film a été un énorme succès au box-office en plus de bien toucher les fans, engendrant une série de films en cours.

En 2001, Fraser est revenu dans la suite à succès Le retour de la momie. Également écrite et réalisée par Sommers, la suite a ramené Weisz dans le rôle d’Evy aux côtés de Rick de Fraser, Jonathan de Hannah et Imhotep d’Arnold Vosloo. La suite est également remarquable pour avoir présenté Dwayne « The Rock » Johnson dans son premier rôle au cinéma en tant que Scorpion King, un personnage qui aurait eu son propre succès en 2002. Comme le premier film, Le retour de la momie a été un grand succès au box-office lors de sa sortie.

Après une interruption de sept ans, Fraser jouerait le rôle de Rick O’Connell une dernière fois dans la suite de 2008 La Momie : Tombeau de l’Empereur Dragon. Déplaçant l’histoire de l’Égypte à la Chine, la suite a apporté de nouveaux noms à la distribution comme Jet Li, Anthony Wong et Michelle Yeoh. Bien que John Hannah soit également revenu dans le rôle de Jonathan, le rôle d’Evy a été refondu avec Maria Bello en partie parce que Weisz a refusé de laisser son jeune fils derrière lui pour filmer pendant cinq mois en Chine.

Malheureusement, La Momie 3 n’a pas connu le même succès que ses prédécesseurs. Il a été largement critiqué avec la refonte d’Evy en particulier frottant de nombreux fans dans le mauvais sens. Alors que Bello est une excellente actrice, les grands fans de La momie et sa suite s’était habituée à Weisz en tant qu’Evy aux côtés de Rick de Fraser. À un moment donné, il y avait des grondements du studio développant La Momie 4 avec Bello de retour dans le rôle d’Evy, mais pour le meilleur ou pour le pire, le projet a été abandonné.

Tom Cruise a depuis redémarré la série avec 2017 La momie destiné à engendrer une toute nouvelle franchise semblable aux films Fraser. Malheureusement pour Universal, il a considérablement sous-performé au box-office et s’est encore moins bien comporté avec les critiques, tuant les plans potentiels pour que cette nouvelle franchise se poursuive. Le studio s’est depuis associé à Blumhouse pour réinventer d’autres films Universal Monster comme le succès de 2020 L’homme invisible, mais il n’y a pas de plans fermes pour La momieest l’avenir en ce moment.

Pendant ce temps, après quatre suites à lui, Le roi Scorpion est actuellement en cours de redémarrage. Aux côtés de Dany Garcia et Hiram Garcia, The Rock produira une nouvelle version de l’histoire des temps modernes avec Jonathan Herman à bord pour écrire le scénario. Cela est peut-être dû en partie au fait que les gens se méfient après 2017 La momie, mais les nouvelles de Le roi Scorpion être réinventé avec un nouvel acteur en tant que Mathayus d’Akkad n’a pas exactement suscité le plus grand enthousiasme des fans.

Ces dernières années, les cinéphiles semblent être plus réceptifs aux suites héritées qu’aux redémarrages à plat. Ramener les favoris des fans dans de nouvelles suites, même dans une capacité limitée, pourrait être la voie à suivre. Il suffit de regarder l’enthousiasme des fans pour la suite de l’héritage à venir Chasseurs de fantômes : l’au-delà par rapport au redémarrage de 2016. 2018 Halloween s’est également avéré très réussi, inspirant davantage de suites héritées à venir dans d’autres franchises. On pourrait facilement soutenir qu’aucun versement futur de La momie la série pourrait rendre les fans plus excités que s’ils ramenaient Fraser et Weisz pour une dernière aventure.

Même sans La momie, Fraser va être très occupé. Les fans peuvent le chercher pour apparaître dans les rôles principaux dans les films à venir La baleine et Tueurs de la Lune Fleur. Pendant ce temps, Weisz est récemment apparu dans Veuve noire aux côtés de Scarlett Johansson et Florence Pugh. Espérons que les deux pourront se réunir assez tôt, idéalement pour le prochain épisode de La momie.

Sujets : La Momie

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.