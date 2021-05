Michael B.Jordan se prépare lentement à diriger Creed III depuis plus de vingt ans

Sans remords La star Michael B.Jordan reviendra en tant que boxeur Adonis Creed dans le prochain threequel, Credo III, l’acteur étant également prêt à assumer des fonctions de direction pour la première fois. Jordan a maintenant expliqué pourquoi il estimait que le troisième volet de la franchise était fait sur mesure pour ses débuts en tant que réalisateur, tout en révélant qu’il avait reçu des sommets de certains des plus gros frappeurs d’Hollywood.

« C’est le seul personnage que je reviens jouer trois fois. C’est un monde que je connais. Je connais le processus de tournage de ces films. Je connais le personnage. Et j’ai une vision claire de l’endroit où je veux que le monde. Tout a été fait pour que je passe derrière la caméra sur celui-ci, alors je cours vers lui. Et certainement beaucoup de connaissances et beaucoup de joyaux de sagesse et de conseils de la part de tout le monde – de Denzel plus récemment [Washington], à Ryan, à David O. Russell, Ben Affleck, Stefano. J’ai appris lentement. Je suis une éponge, donc j’apprends toujours de projet en projet, et tout me prépare lentement pour ce moment. «

Donc avec Michael B. Jordan connaissant à fond le personnage d’Adonis Creed et ayant reçu des conseils de Denzel Washington et Ryan Coogler, rien de moins, Credo 3 s’annonce certainement comme une première performance à élimination directe pour le cinéaste en herbe. La réalisation est quelque chose que Jordan a à l’œil depuis un certain temps, l’acteur étant extrêmement inspiré en regardant Panthère noire Rayn Coogler dirige le drame biographique percutant Gare de Fruitvale en 2013.

«J’ai toujours évolué vers ça. Quand tu joues depuis une vingtaine d’années, je pense qu’avec le temps tu commences à évoluer, tes papilles évoluent aussi, et tu veux faire quelque chose de différent. Tu veux un autre défi. Vous commencez à vouloir avoir une opinion et une perspective sur la façon de raconter des histoires. Et la représentation compte vraiment, vraiment. Être si proche de Ryan et regarder quelqu’un de mon âge, qui me ressemble, filmer Gare de Fruitvale à l’époque, cela m’a vraiment donné l’idée que je pouvais le faire aussi. «

Jordan est apparu pour la première fois dans le rôle-titre du premier Credo. Sorti en 2015, le film continue la saga Rocky de Sylvester Stallone sous une toute nouvelle perspective, présentant au public Adonis, le fils en conflit du champion de boxe Apollo Creed. Adonis Johnson (Michael B. Jordan) n’a jamais connu son célèbre père, décédé avant la naissance d’Adonis. La boxe dans le sang, Adonis cherche Rocky Balboa (Sylvester Stallone) et demande au champion à la retraite d’être son entraîneur. Rocky voit une grande partie d’Apollo dans Adonis et accepte de le guider, même s’il combat un adversaire plus meurtrier que tout ce qu’il a affronté sur le ring. Creed a été salué par la critique, émergeant comme une continuation très digne de la franchise Rocky pour l’ère moderne.

La suite 2018, Credo 2, continue la rivalité Balboa / Drago, et trouve Adonis acceptant un défi du fils de Drago. Bien qu’il ne soit pas aussi bien accueilli que son prédécesseur, Creed 2 a poursuivi le succès financier de la série, faisant Credo 3 presque inévitable. Bien que les détails soient encore largement inconnus, il a été récemment révélé que Rocky Balboa de Stallone serait absent du film, l’icône hollywoodienne disant: « [Creed 3] sera fait mais je ne serai pas dedans. Continuez à frapper. «

Jordan a depuis parlé de Stallone sans dire: « Ouais, je pense que Sly a fait savoir qu’il ne reviendrait pas pour celui-ci, mais je pense, vous savez, son essence et son esprit … il y en a toujours. être un peu Rocky au sein d’Adonis. Mais c’est une franchise Creed, et nous voulons vraiment construire cette histoire et ce monde autour de lui pour aller de l’avant. Donc, c’est toujours du respect et toujours une tonne d’amour pour quoi il est construit, mais nous voulons vraiment faire avancer Adonis et la famille qu’il a créée. Donc, j’espère que vous allez adorer ce que je pense … ce que nous préparons. Je pense que ça va être quelque chose de spécial . «

Credo 3 devrait sortir le 23 novembre 2022. Cela nous vient d’Esquire.

Sujets: Creed 3