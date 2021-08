Dans l’histoire de l’industrie de l’anime, il ne fait aucun doute que Dragon Ball il a une place privilégiée parmi les plus chouchous des fans. C’est une série qui a traversé différentes générations et à ce jour elle reste active, malgré l’apparition de multiples titres qui ont également gagné les clameurs du public. Bientôt, nous assisterons à un nouveau film, qui s’appellera « Super Héros » et nous connaissons déjà certains détails.

La franchise a plusieurs sagas, dans lesquelles nous voyons la croissance de Goku depuis son enfance pour devenir le guerrier Saiyan le plus emblématique. Le créateur de l’histoire, Akira Toriyama, était chargé de développer des centaines de personnages qui avaient leur rôle principal dans chaque apparition, mais au fil du temps, ils ont disparu des histoires jusqu’à ce qu’ils soient oubliés par les fans. Passez en revue ces 5 !

+5 personnages dont personne ne se souvient de Dragon Ball

-ANDRODE N°8

Principal ennemi de la saga de la patrouille rouge de Dragon Ball, bien qu’il conquiert le cœur des fans. Bien qu’il ait une apparition dans la saga Piccolo Daimakú et de brèves apparitions, il a été oublié par d’autres personnages.

-LE DÉJEUNER

Dans la première saga DB, il entretenait d’excellentes relations avec Goku, Krillin et Master Roshi, car il était en charge du nettoyage de Kame House. La dernière fois que nous l’avons vue, c’était lorsqu’elle a donné son énergie au Genkidama du protagoniste pour vaincre Kid Buu.

-UPA

L’un des premiers amis de Goku dans son enfance. Upa a vécu dans la Terre Sacrée de Karin jusqu’à ce que Tao Pai Pai tue son père et c’est le Saiyan qui l’aide à vaincre le méchant. Comme pour le déjeuner, sa dernière apparition dynamisait sa vieille connaissance pour le Genkidama.

-YAJIROBE

Il a fait de grandes apparitions dans la saga Piccolo et a continué dans DBZ en coupant la queue de Vegeta et en combattant Cell, mais devient plus tard une figure de remplissage. Il a vécu à Karin’s Tower pendant un certain temps et nous l’avons brièvement revu sur DB Super.

-CHAOZ

Bien qu’il ait eu une grande importance lors de ses premières apparitions en tant qu’élève du professeur Tsuru et partenaire de Ten Shin Han, et qu’il faisait partie de DBZ, ses apparitions sont devenues de plus en plus courtes. Il est revenu dans la Battle of the Gods Saga et un autre épisode de DB Super, mais sans actions majeures.