Simon Pegg se moque des capacités d’accès de Tom Cruise, mais ne parle pas de ses croyances en Scientologie

Simon Pegg a d’abord travaillé avec Tom Croisière sur Mission: Impossible 3 en 2006. Depuis lors, le duo a collaboré sur plusieurs autres MI films, mais sont également devenus amis en dehors de leur travail cinématographique. Lors d’une récente apparition sur les disques Desert Island de la BBC Radio, Pegg a révélé que malgré leur amitié, il n’avait jamais ressenti le besoin de discuter des croyances scientologiques bien documentées de l’acteur et préférait plutôt se moquer du héros d’action hollywoodien pour sa capacité à devenir jolie. à peu près tout ce qu’il veut.





Pegg apparaît à nouveau aux côtés de Cruise dans Mission : Impossible – À l’estime, première partie, qui sortira en salles cet été. Cela signifie que le couple a de nouveau voyagé à travers le monde pour filmer certaines des séquences d’action épiques du film et, comme Pegg l’a révélé, avoir quelques jours de « Tom Cruise » en même temps. Il expliqua:

« On en plaisante. Je veux dire, je me moque toujours de lui pour ça, vous savez, à propos des choses auxquelles il peut accéder. On tournait récemment en Afrique du Sud sur cette montagne et puis il a décidé qu’il voulait nager avec les requins. Il nous a emmenés en hélicoptère dans cette partie balnéaire et nous avons plongé avec les requins. À la fin de la journée, nous avons dit: « C’était un vrai genre de journée à la Tom Cruise. » Il apprécie en quelque sorte le ridicule parfois.

Pegg a poursuivi en disant qu’il n’envie pas vraiment la méga-renommée de sa co-star, car ce n’est pas quelque chose qu’il aimerait vraiment avoir, mais en même temps, il a dit que Cruise est « stimulé » par le bourdonnement qui l’entoure constamment. Il ajouta:

« Ma relation avec lui est juste très simple et amicale. Ça a toujours été une relation très facile. Je pense que vous réalisez que lorsque vous rencontrez la personne plutôt que le fourré de mythologie qui s’est construit autour d’elle, c’est une expérience différente. Je veux dire, il aime [the fame] et il savoure vraiment ça, c’est tout ce qu’il sait. Cela le dynamise et le stimule. Je ne pense pas que j’apprécierais cela particulièrement. Je trouverais cela très stressant et écrasant et cela me donnerait envie de me retirer. Je suis heureux là où je suis.

Mission : Impossible – Dead Reckoning comportera-t-il les plus grandes cascades de la franchise ?

Paramount Pictures

Il semble que chaque Mission impossible Le film apporte avec lui des cascades plus grandes et plus époustouflantes qui, à un moment donné, doivent devenir insurmontables. Cependant, le prochain film retrouve toujours Tom Cruise dans des situations encore plus élaborées et incroyables. Conduire les films avec des effets pratiques a fait en sorte qu’aucune des scènes n’aille trop loin en termes de démesure, mais elles repoussent certainement les limites de ce qui peut être réalisé. Le réalisateur Christopher McQuarrie a récemment noté qu’il aurait probablement réfléchi à deux fois à certaines des cascades épiques qu’ils ont filmées s’il avait su à quel point elles seraient difficiles à réaliser.