Exclusivité WonderCon : Quantum Leap Star sur la représentation de la communauté non binaire

Saut quantique est de retour! Les fans fidèles de l’émission originale sauront qu’elle a touché les masses pour la première fois il y a près de 35 ans. NBC a récemment relancé la série classique, qui se déroule maintenant 30 ans après que le Dr Sam Beckett est entré dans l’accélérateur Quantum Leap et après la finale de l’émission originale.





En plus de sa co-vedette Ernie Hudson, Mason Alexander Park était présent à WonderCon à Anaheim, en Californie, ce week-end pour promouvoir les nouvelles et prochaines saisons de l’émission. En tant que personne qui s’identifie comme non binaire, Park nous a expliqué ce que signifie représenter sa communauté à la télévision en réseau. Apprenez-en plus sur leur personnage grâce à notre interview WonderCon ci-dessous.

Mason Alexander Park sur le «changement» de représentation d’Hollywood

Park nous a expliqué comment tout a commencé en ce qui concerne leur adhésion Saut quantique:

« Je pense qu’ils sont venus vers moi parce qu’ils ont toujours voulu trouver quelqu’un qui était non binaire ou non conforme au genre… Quand ils m’ont approché à ce sujet, j’étais très ravi parce que j’ai vu un changement majeur au cours des cinq dernières années. de rôles qui sont en fait explicitement décrits d’une manière qui n’existait pas vraiment quand j’étais, vous savez, dans l’industrie il y a 10 ou 15 ans. C’était donc vraiment excitant pour moi de me voir reflété dans un personnage. Certes, le spectacle lui-même existe dans un monde de science-fiction, mais le personnage est un individu très, comme, normalisé. Ce n’est pas comme, je ne joue pas, vous savez, une personnification anthropomorphique… Donc c’est vraiment cool, je pense que tous les créatifs et les écrivains ont une très bonne compréhension de l’humanité des personnes trans, et ils sont très déterminés à essayer de me permettre d’exister et de respirer dans un espace qui, normalement, nous ‘ Je ne suis pas invité à occuper de l’espace. »

Park a également parlé de son appréciation de la série originale :

« Je n’étais pas aussi religieux à ce sujet. Alors, quand le spectacle s’est présenté comme une opportunité, cela m’a définitivement donné une chance de me replonger. Mais j’adore le genre, vous savez? J’ai toujours aimé Je me sens comme un pédé les gens aiment spécifiquement la science-fiction, car elle représente très souvent ce genre de – que ce soit utopique ou dystopique – mais comme, ces idées d’individualité similaire qui ne sont souvent pas nécessairement aussi explorées dans d’autres genres. de comme afflué vers l’horreur et la science-fiction. Et donc j’ai eu beaucoup de chance que ma carrière m’ait conduit dans cette direction où je dois faire, vous savez, Cowboy Bebop et L’homme de sable et maintenant ceci. J’ai l’impression que ce sont les choses que j’ai aimées et auxquelles j’ai voulu faire partie quand j’étais jeune – des pièces fantastiques et des pièces de science-fiction. »

Et en raison de la nature temporelle de Saut quantiquePark a également expliqué quelle époque ils aimeraient explorer si le « saut » était disponible dans la vraie vie :