Le voyage rapide et furieux de Vin Diesel aura une conclusion surprenante et satisfaisante selon le réalisateur.

X rapide se prépare pour sa sortie ce week-end et devrait prendre la première place au box-office, les premières critiques étant pour la plupart positives à propos de l'avant-dernier film de la Rapide furieux la franchise. Alors qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur la façon dont la fin du cliffhanger du dixième film de la saga laissera ses personnages, le réalisateur Louis Leterrier a taquiné où la saga se terminera finalement dans Fast 11. Dans une interview avec Collider, Leterrier a dit:





« Au moment où j’ai lu le script, comment il s’est déroulé et comment c’était comme un Fast & Furious inversé, j’ai posé cette question. Ensuite, nous avons commencé à en parler, et puis, vous savez, je ne savais pas que j’allais faire le suivant, mais c’était très important pour moi, afin de semer les bonnes graines, de savoir où ça allait. Alors c’est ça qu’il fallait trouver, là où ça s’arrête. Ce que je peux vous dire, c’est qu’on savoir exactement où la franchise se termine aujourd’hui. Nous savons où nous nous terminons. Les routes que nous allons emprunter seront différentes, mais nous savons où tout cela se termine, et je sais qu’en tant que fan, c’est à la fois satisfaisant et vraiment surprenant. Comme vous le savez, le service des fans est délicat parce que vous voulez offrir la bonne chose, mais vous voulez surprendre les gens, vous ne voulez pas leur donner exactement ce que vous savez que tout le monde attend de la franchise Fast & Furious, où ça va pour finir. »

Y aura-t-il un Fast 12 ?

C’est actuellement quelque chose qui est dans l’air. Au cours de la dernière année, il a été dit à maintes reprises que Fast 11 reprendra directement après les événements de Fast X et conclure l’histoire de Dom de Vin Diesel. Cependant, avant ce week-end X rapide débuts, il y a eu de plus en plus de rumeurs selon lesquelles la fête d’adieu de la franchise pourrait être étendue à un troisième film, et avec Dwayne Johnson apparemment de retour dans la saga dans une scène post-crédits signalée, pourquoi ne voudraient-ils pas garder le moteur en marche un peu plus long?

Quoi qu’il arrive, les premières critiques autour X rapide ont été assez positifs, et bien que le facteur de crédibilité ait disparu de la franchise il y a longtemps, les séquences d’action ont augmenté jusqu’à presque Mission impossible les niveaux. Ajoutez une tournure massivement théâtrale de Jason Momoa en tant que méchant du film Dante, et il semble que la scène soit prête pour l’un des films les plus grands et les plus réussis du Saga rapide.

Il est certainement possible qu’un box-office sain et de bonnes critiques puissent stimuler l’idée de faire un 12e film, mais la vraie question est de savoir s’ils pourront maintenir le même standard pour les trois films. Alors que X rapide et sa suite pourrait être une grande finale pour la franchise qui a commencé si simplement et discrètement en 2001, pousser pour cet épisode supplémentaire pourrait voir la saga manquer d’essence avant la ligne d’arrivée.