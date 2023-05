Indiana Jones et le clip Dial of Destiny trouvent l’aventurier intrépide de Harrison Ford en fuite

L’aventurier intrépide d’Harrison Ford est en fuite dans le premier clip de Indiana Jones et le cadran du destin. Publié avec l’aimable autorisation de Une prise de nouvellesles images montrent Indy et sa filleule Helena Shaw, interprétées par Sac à puces Phoebe Waller-Bridge, dans une poursuite en tuk-tuk à grande vitesse et démontre que, même dans ses années crépusculaires, Indiana Jones n’en est pas moins le héros de l’action. Découvrez le nouveau clip de Indiana Jones et le cadran du destin dessous.





Bien que les choses ne ressemblent peut-être pas exactement à ce qu’elles étaient lorsque Indiana Jones a commencé à sauver des artefacts et le monde en 1981, les images conservent un air de films classiques que le public connaît et aime tous. Bien sûr, sans contexte, nous n’avons aucune idée de la raison pour laquelle Indy s’est retrouvé à s’éloigner de ces derniers méchants, mais c’est formidable de voir que le personnage ne sera pas opposé à sauter d’un véhicule à un autre alors qu’il a atteint ses années de coucher du soleil.

Indiana Jones et le cadran du destin tombera en audience en 1969 et retrouve l’archéologue et aventurière américaine Indiana Jones vivant sur fond de course à l’espace. Jones est inquiet du fait que le gouvernement américain a recruté d’anciens nazis pour aider à battre l’Union soviétique dans la compétition pour se rendre dans l’espace. Sa filleule, Helena Shaw, l’accompagne dans son voyage. Pendant ce temps, Jürgen Voller, membre de la NASA et ex-nazi impliqué dans le programme d’alunissage, souhaite rendre le monde meilleur comme il l’entend.

Réalisé par James Mangold, qui a co-écrit la suite aux côtés de Jez Butterworth, John-Henry Butterworth et David Koepp, Indiana Jones et le cadran du destin étoiles Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore et Mads Mikkelsen.

Indiana Jones et le cadran du destin est la dernière sortie de l’aventurier de Harrison Ford

Walt Disney Studios

Il a maintenant été confirmé à plusieurs reprises que Indiana Jones et le cadran du destin sera la dernière fois que nous verrons le personnage bien-aimé orner le grand écran. La star de retour Harrison Ford a récemment déclaré que la cinquième sortie ne serait pas seulement la dernière fois que nous le verrions dans le rôle, mais aussi la dernière fois que nous verrions le personnage. « C’est le dernier film de la série, et c’est la dernière fois que je jouerai le personnage. Je prévois que ce sera la dernière fois qu’il apparaîtra dans un film », a-t-il déclaré.

Heureusement, cela ressemble à Indiana Jones et le cadran du destin sera à la hauteur d’un tel héritage. Et si vous êtes toujours inquiet, lisez simplement les paroles de Les aventuriers de l’arche perdue réalisateur Steven Spielberg. « Quand les lumières se sont allumées, je me suis tournée vers le groupe et j’ai dit : ‘Merde ! Je pensais que j’étais le seul à savoir comment en faire un », a déclaré le cinéaste légendaire après avoir vu la suite pour la première fois.

Indiana Jones et le cadran du destin devrait faire ses débuts hors compétition au 76e Festival de Cannes le 18 mai 2023 et devrait sortir en salles aux États-Unis le 30 juin 2023.