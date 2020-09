État quantique: les astronautes créent un cinquième état de matière “ exotique ” sur la Station spatiale internationale

Tendance FP31 août 2020 10:04:48 IST

Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale ont réussi à créer une «matière exotique» en utilisant la microgravité de l’espace.

L’étude a vu des chercheurs générer le cinquième état de la matière, également connu sous le nom de condensats de Bose-Einstein (BEC). Celles-ci sont créées lorsqu’un gaz de bosons est refroidi presque jusqu’au zéro absolu.

Selon un rapport dans L’indépendant, à ces températures extrêmes, la matière commence à se comporter bizarrement et les atomes deviennent une seule entité présentant des propriétés quantiques.

Le rapport mentionne que les scientifiques ont toujours espéré utiliser les condensats de Bose-Einstein pour mieux comprendre la mécanique quantique, mais la gravité a toujours été un facteur dissuasif. Cela a conduit les chercheurs à envoyer des équipements connus sous le nom de Cold Atom Lab à la Station spatiale internationale.

Nouveau scientifique rapports que Cold Atom Laboratory (CAL) a été lancé sur l’ISS en 2018 pour enquêter sur le condensat de Bose-Einstein.

Il révèle que la substance a été théorisée pour la première fois par Albert Einstein et Satyendra Nath Bose au début des années 1920 comme le cinquième état de la matière.

UNE rapport dans Space.com mentionne Robert Thompson, un physicien du California Institute of Technology à Pasadena, affirmant que si les chercheurs ont créé des condensats de Bose-Einstein à l’aide d’atomes de rubidium, ils incorporent finalement des atomes de potassium pour découvrir ce qui se passe lorsque deux condensats se mélangent.

Thomson a ajouté que si auparavant leurs principales connaissances sur le fonctionnement interne de la nature provenaient d’accélérateurs de particules et d’observatoires astronomiques, il pense qu’à l’avenir, «les mesures de précision utilisant des atomes froids joueront un rôle de plus en plus important.

Le rapport indique que les chercheurs, en utilisant le Cold Atom Lab, ont découvert qu’ils pouvaient augmenter la durée pendant laquelle ils peuvent analyser ces condensats à plus d’une seconde. Les scientifiques n’auraient que des centièmes de seconde pour la même tâche lors de la réalisation des expériences sur Terre.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans le numéro du 11 juin du journal La nature.

