Fortnite ajoute Doctor Strange et le Maraudeur dans son chapitre 3

Avec le prochain épisode de Docteur étrange étant la prochaine production de Studios Marvelle jeu du genre battle royale fortnite, vous venez d’ajouter l’assistant des arts mystiques de Marvel à votre liste. Le jeu populaire de Jeux épiques Il vient de révéler la bande-annonce de la deuxième saison du chapitre 3 de Fortnite, où il a montré toutes les nouvelles que la nouvelle mise à jour du jeu de survie en ligne apportera.

Strange ne sera pas le seul nouveau personnage Marvel à rejoindre le jeu, car dans l’aperçu, vous pouvez également le voir »Rôdeur », les deux personnages faisant partie du nouveau Battle Pass de cette saison. Les deux rejoignent Fortnite après de nombreux personnages Marvel avant eux, y compris Daredevil, Venom, She-Hulk, Thanos et de plus.

Epic Games ne peut pas profiter d’un meilleur moment pour inclure Doctor Strange dans Fortnite, car l’inclusion dans le jeu intervient quelques semaines avant le retour du sorcier sur grand écran avec » Doctor Strange dans le multivers de la folie », qui placera des étrangers et de nouveaux alliés dans une aventure multiverselle. Le personnage de Strange dans Fortnite semble s’inspirer de son homologue cinématographique plutôt que de sa tenue de bande dessinée.

Quant au Maraudeur, bien qu’il y ait eu quelques personnages Marvel qui portent ce titre, le plus notable est Aaron Davis, l’oncle de Miles Morales. Davis est apparu aux côtés de Morales dans le film d’animation »Spider-Man: dans le Spider-Verse »ainsi que dans le jeu »Marvel’s Spider-Man: Miles Morales » pour PlayStation 5.

L’univers Marvel ne s’étend pas seulement dans l’histoire de Fortnite uniquement dans le jeu, car en février de cette année, Marvel a annoncé une bande dessinée en collaboration avec la franchise intitulée »Fortnite x Marvel : Zéro Guerre », qui mettra en vedette des personnages comme Spider-Man, Wolverine, Iron et Shuri. Le livre sera écrit par Christos Gage de Marvel et le directeur créatif d’Epic Games, moutarde de donaldet mettra en vedette l’art de Sergio Davila.