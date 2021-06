« S’ils nous quittent » : Sofia, le personnage d’Elissa Marie Soto, la fille de Gabriel Soto et Geraldine Bazán

Dans la deuxième saison de « 100 jours pour tomber amoureux», La série à succès Netflix, est apparue Géraldine Bazan, qui jouait Elissa, une femme qui a une fille. Mais elle n’était pas seule ; depuis sa petite Elissa marie l’a accompagnée dans ce projet.

« S’ils nous laissent« est une telenovela en espagnol qui a été créée en Univision les 1 juin 2021. La série est produite par Studios W afin de Televisa Oui Univision. C’est une nouvelle adaptation de la telenovela colombienne « Mme Isabelle « de 1993, dont la version populaire la plus récente était « La victoire ».

Avec le rôle de Sofia, Elissa marie a fait ses débuts d’actrice. C’était la sienne Géraldine Bazan qui a fait connaître la participation spéciale de sa fille au chapitre 60 de la série de Netflix. Il est à noter que les enregistrements ont été effectués en Miami, Floride, au milieu de l’année dernière.

Bien que l’actrice n’ait pas donné plus de détails sur la participation de sa fille, il est clair que le Elissa avec le jeu d’acteur, il est très sérieux. Que oui, comme il l’a dit Géraldine, Ce type de collaborations les accepte tant qu’elles n’interfèrent pas avec les études de sa fille.

ELISSA MARIE SOTO ET SON INTERPRÉTATION DE SOFÍA DANS « SI NOS DEJAN »

L’acteur brésilien, qui est un partenaire d’Ariadne Díaz, ne pourrait pas être plus heureux de la performance d’acteur d’Elissa. (Photo : Instagram)

Elissa marie il est né le 17 février 2008 au Miami, Floride et elle est la fille de l’actrice Géraldine Bazan et l’acteur Gabriel Soto, il a une soeur qu’ils appellent Alexa miranda soto. Après sa naissance et son enfance, la petite actrice est apparue lors de différents événements ou soirées au milieu.

Ce n’est qu’après avoir rempli le 12 ans qu’elle a eu sa première approche du métier d’actrice et que ses parents l’ont soutenue. Elissa Plus tard, il aurait avoué qu’il était nerveux mais qu’il s’était bien amusé puisque c’était sa première expérience d’acteur.

L’adolescente de 12 ans compte déjà plus de 300 000 abonnés sur Instagram. (Photo : Instagram)

Les parents de Elissa Ils n’ont eu aucun problème à la soutenir dans son désir d’être actrice mais lui ont dit qu’elle devait quand même continuer l’école. Jusqu’en février de cette année, il était Elissa a pu avoir une seconde chance d’agir après avoir décroché un rôle dans la série « 100 jours pour tomber amoureux ».

Dans cette série Elissa joué Valentina, la fille de Elisa Polanco, un personnage joué par ni plus ni moins que sa mère. Maintenant son premier grand projet auquel il a participé Marie était en « S’ils nous laissent », série sortie en juin 2021.

Dans « S’ils nous quittent », il partagera l’écran avec l’acteur Marcus Ornellas. (Photo : Instagram)

« S’ils nous laissent » c’est une nouvelle version du roman « Regard de femme » de l’année 1997. Dans cette série Elissa jouera Sofia, la fille de Martin, qui selon l’histoire, tombe amoureux d’une femme mariée plus âgée. Avec ce premier projet de la petite actrice, son 12e anniversaire a eu lieu.

Sur Élisa, l’acteur Marcus ornellas qui joue Martín le père de la petite fille a exprimé ce qui suit : « Cela me surprend car chaque jour, [en] à chaque appel, nous avons plus de scènes de pères car une très belle relation s’est développée et elle en tant qu’actrice est très généreuse ».

« Dans son premier projet important, elle est déjà très généreuse et c’est très apprécié sur scène » a ajouté plus tard l’acteur dans une interview pour Les gens en espagnol.