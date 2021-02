Citroën ë-Berlingo. La version passager a également été électrifiée

Après l’Opel Combo-e Life et le Peugeot e-Rifter, c’est au tour de la Citroën ë-Berlingo se faire connaître et renforcer l’offre électrifiée de Citroën.

Après l’avoir déjà fait connaître dans sa variante commerciale, le ë-Berlingo arrive désormais en version passager, étant disponible en deux longueurs (la version courte M mesure 4,40 m et la version longue XL mesure 4,75 m) et avec jusqu’à sept sièges .

Basé sur la plateforme eCMP, la même déjà utilisée par les Peugeot e-208, e-2008, Opel Corsa-e et Mokka-e, le ë-Berlingo dispose d’un moteur électrique de 136 ch (100 kW) et 260 Nm.

Au total, la Citroën ë-Berlingo dispose de trois modes de conduite:

Eco – offre 82 ch (60 kW) et 180 Nm et se concentre sur l’efficacité, réduisant les performances du chauffage et de la climatisation;

Normal – offre 109 ch (80 kW) et 210 Nm et essaie de combiner efficacité et performances;

Puissance – offre 136 ch (100 kW) et 260 Nm et, comme son nom l’indique, se concentre sur les performances.

Et la batterie?

Avec les données sur le moteur électrique révélées, il est temps de parler de la batterie qui vous «donne» de l’énergie. Avec une capacité de 50 kWh avec refroidissement liquide, cela permet une autonomie allant jusqu’à 280 km.

Le chargement peut être effectué de trois manières différentes:

Charge normale: à l’aide du câble «Type 2». Dans ce cas, vous pouvez utiliser une prise électrique la norme 8 A et ou un 16 A renforcé (Wallbox + prise Green’Up). Dans ce cas, le temps de charge diminue de moitié, environ 15 heures;

Charge rapide: cela nécessite une Wallbox de 3,7 à 22 kW et le «Type

3 ”(facultatif). Dans ce cas, le temps de charge est de 7h30 Wallbox 7,4 kW ou 5 heures monophasé Wallbox triphasé 11 kW;

3 ”(facultatif). Dans ce cas, le temps de charge est de 7h30 Wallbox 7,4 kW ou 5 heures monophasé Wallbox triphasé 11 kW; Charge ultra-rapide: dans ce cas, ë-Berlingo prend en charge la charge jusqu’à 100 kW de puissance, à l’aide d’un câble «Type 4» intégré dans le chargeur. Dans ce cas, il est possible de remplacer 80% de la batterie en seulement 30 minutes.

Qu’est-ce qui vous distingue d’autre?

Comparé aux autres versions passagers du Citroën Berlingo, le ë-Berlingo compte, comme on peut s’y attendre avec quelques détails exclusifs. À l’extérieur, les plus grands points forts sont le monogramme «ë», l’absence de calandre avant et les détails en «Anodized Blue» sur les pare-chocs et Airbump.

A l’intérieur, on retrouve la commande ë-Toggle qui contrôle la transmission et on voit l’écran tactile 8 ”afficher un menu spécifique qui nous renseigne sur le flux d’énergie, le fonctionnement du système électrique et le niveau de charge de la batterie et les statistiques habituelles.

Espace pour «donner et vendre»

Que ce soit dans la variante courte (la « M ») ou la variante longue (la « XL »), s’il y a quelque chose qui ne manque pas à bord du Citroën ë-Berlingo, c’est l’espace. Pour vous donner une idée, dans la version plus courte, le coffre à bagages offre 775 litres et dans la plus longue il monte à 1050 litres!

De plus, il y a un total de 26 espaces de stockage, dont l’un, «Modutop» offre un volume de 92 litres.

Enfin, bien sûr, les technologies d’aide à la conduite (sur un total de 18 différentes) et de connectivité ne manquent pas, avec Citroën ë-Berlingo intégrant trois solutions de connectivité différentes: «Connect Assist», «Connect Nav» et «Connect Play» .

Toujours sans prix définis, la nouvelle Citroën ë-Berlingo arrive chez les concessionnaires au second semestre 2021.