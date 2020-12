Voici les 4 scènes les plus effrayantes de ‘American Horror Story: Asylum’

L’une des saisons les plus populaires et terrifiantes de histoire d’horreur américaine comprend une nonne possédée, un tueur en série portant la peau et des extraterrestres. Asile suit Lana Winters (Sarah Paulson,) une journaliste d’investigation, dans sa mission de dénoncer Briarcliff pour l’institution corrompue et impure qu’elle est devenue.

Les « traitements » de Shelley à l’asile (épisode 5)

Kit subit un traitement assez horrible sur American Horror Story: Asylum, tout comme des personnages comme Lana et finalement Sister Jude. Cependant, il y a quelques autres «patients» dans cet hôpital que les fans rencontrent, y compris une personne, nommée Shelley, qui était là pour nymphomanie.

Lorsque ce personnage a enfin une chance d’entrer dans le monde normal, jeté sur un terrain de jeu par la soeur Mary Eunice alors possédée, certains la croient être un «monstre». Elle effraie les enfants sur une aire de jeux, provoquant même la fuite de l’enseignant alors qu’elle sortait d’un escalier.

EN RELATION: Pourquoi les fans d’AHS pensent que la saison 10 de « American Horror Story » a quelque chose à voir avec l’océan

Bloody Face rencontre Adam Levine (Episode 1)

Cette saison commence avec un couple, un acteur étant le chanteur de Maroon 5, Adam Levine, qui traîne dans l’asile abandonné. Tout est amusant et amusant jusqu’à ce qu’ils se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls dans ce bâtiment. Pour mieux voir, ce personnage enfonce sa main, tenant son téléphone, dans une petite ouverture.

Juste au moment où il voit quelque chose dans le téléphone avec appareil photo, quelque chose ou quelqu’un lui saisit le bras. Après avoir eu du mal à le sortir du trou, Bloody Face lui coupe le bras. Parlez d’un camée de célébrité et d’une scène d’ouverture surprenante.

Dr Thredson kidnappant et tuant presque Lana Winters (épisode 7)

C’est la bonne. Ce n’est pas vraiment une bonne chose, cependant. Malgré tout le traumatisme auquel elle a été confrontée à Briarcliff, Lana Winters devait encore faire face à d’autres horreurs qui l’attendaient dans le sous-sol d’Oliver Thredson. Là, elle a vu ce «médecin» enfiler son masque Bloody Face fait à la main, vivant certains de ses fantasmes avec cette mère de fortune.

Ce rêve va au sud quand Thredson se rend compte que Lana avait essayé de s’échapper. Il n’avait d’autre choix que de la tuer. Heureusement, Lana Winters a réussi à échapper à cette torture, puis à s’échapper de l’asile quelques épisodes plus tard.

Evan Peters et Sarah Paulson assistent à la célébration du 100e épisode «American Horror Story» de FX | Matt Winkelmeyer / Getty Images

EN RELATION: Pour la toute première fois, la série dérivée « AHS », « American Horror Stories », comprendra des épisodes « contenus » d’une heure

La tentative d’avortement ratée de Lana Winters (épisode 9)

Les «traitements» du Dr Tredson pour Lana Winters ont eu un impact assez récent. Au lieu de «guérir» ce personnage, cela l’a rendue enceinte, ce qui était la dernière chose que voulait ce journaliste. N’ayant nulle part où se tourner, Lana Winters utilise un cintre pour essayer de se faire avorter et c’est assez difficile à regarder.

L’avortement ne fonctionne pas, cependant, et elle finit par donner naissance à l’enfant d’un tueur en série. Cet enfant finit par devenir lui-même un tueur en série, recherchant sa mère après la mort d’Oliver Thredson.

Quelques saisons de histoire d’horreur américaine, comprenant Asile, sont disponibles en streaming sur Hulu. Plus de nouvelles concernant la 10e saison de l’émission et ses retombées Histoires d’horreur américaines, sera vraisemblablement annoncée dans les mois à venir.