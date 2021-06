Mommie Dearest célèbre ses débuts en Blu-ray avec les commentaires de Hedda Lettuce [Exclusive]

Le drame sans fin et inoubliable Maman chérie célèbre son 40e anniversaire avec un tout nouveau Blu-ray dans la gamme Paramount Presents, lancé le 1er juin 2021 par Paramount Home Entertainment. Pour célébrer, nous avons un clip exclusif de la sortie qui fait partie des fonctionnalités spéciales, un nouveau commentaire de l’interprète de drag Hedda Lettuce. Découvrez la scène emblématique ci-dessous.

Basé sur le roman à succès controversé de Christina Crawford, Maman chérie présente une performance puissante de Faye Dunaway dans le rôle de Joan Crawford, luttant pour sa carrière tout en luttant contre les démons intérieurs de sa vie privée. Alors que le public Crawford était un objet d’admiration glamour et volontaire, dans les coulisses se trouve une Crawford privée – la femme désespérée d’être une mère célibataire et essayant de survivre dans une industrie dévastatrice qui engloutit des carrières sans réfléchir.

Nouvellement restauré à partir d’un transfert de film 4K, Maman chérie est présenté dans un disque Blu-ray en édition limitée avec un emballage de collection comportant une image dépliante de l’affiche du film et une diffusion intérieure avec des moments clés du film. Le Blu-ray comprend un nouveau Filmmaker Focus avec le biographe Justin Bozung sur le film et son réalisateur Frank Perry, un nouveau commentaire audio avec la drag queen américaine Hedda Lettuce, l’accès à une copie numérique du film, ainsi qu’à du contenu bonus déjà publié.

Maman chérie Caractéristiques spéciales:

Commentaire de la drag queen américaine Hedda Lettuce -NOUVEAU !

Focus cinéaste : le biographe Justin Bozung sur le réalisateur Frank Perry -NOUVEAU !

Commentaire du cinéaste John Waters

La renaissance de Jeanne

La vie avec Joan

Joan vit encore

Galerie de photos

Bande-annonce théâtrale originale

Cette ligne de collection s’étend des classiques célèbres aux favoris des cinéphiles, chacun provenant de la bibliothèque renommée du studio. Chaque sortie de Paramount Presents propose un contenu bonus inédit et un emballage de collection exclusif. Les titres supplémentaires disponibles dans la collection Paramount Presents sur Blu-ray incluent : Attraction fatale, Roi créole, Pour attraper un voleur, Danse éclair, Jours de tonnerre, Belle en rose, Avion!, Fantôme, vacances romaines, La hantise, L’enfant d’or, Des places boursières, Le bouffon de la cour, Histoire d’amour, Elizabethtown, et Le plus grand spectacle du monde.