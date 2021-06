Détails des accusations d’agression sexuelle de Carl Lentz par le pasteur Hillsong

L’ancien pasteur de Hillsong, Carl Lentz, a été accusé d’abus sexuels par une femme qui travaillait autrefois comme nounou chez lui.

Leona Kimes a partagé un essai lundi dans lequel elle a appelé l’église et le personnel au milieu de mois de controverse entourant Hillsong. Elle a ensuite nommé Lentz comme son agresseur.

« Je me sentais piégée et réduite au silence. J’avais aussi tellement honte et on m’avait dit de ne rien dire ni de dire à personne », a-t-elle déclaré à propos de sa réticence à se manifester.

Lentz était l’un des visages les plus célèbres de la méga-église charismatique. Étiqueté comme le « hypeprest », Lentz est connu pour ses amitiés avec Justin Bieber, qui a emménagé avec lui pour aider à sa sobriété à un moment donné, et son penchant pour sa propre image.

Cependant, les nouvelles allégations jettent une autre ombre sombre sur l’église en proie à la controverse.

De quoi Carl Lentz est-il accusé ?

Kimes a révélé qu’elle avait déménagé aux États-Unis pour aider à établir l’église fondée en Australie à New York. Elle a commencé à travailler pour Lentz et d’autres pasteurs importants de Hillsong, en tant que nounou.

« Au cours des années que j’ai passées à les servir, j’ai été victime de manipulation, de contrôle, d’intimidation, d’abus de pouvoir et d’abus sexuels », a-t-elle écrit.

Kimes a décrit comment les incidents allégués se sont intensifiés tout au long de son travail pour Lentz. D’abord, il y avait des commentaires inappropriés sur son corps, puis il demandait des massages ou tentait de la toucher.

« Ensuite, les rencontres physiques se sont intensifiées », a-t-elle écrit. « Bien qu’il n’ait jamais eu de relations sexuelles avec moi et ne m’ait jamais embrassé, j’ai été physiquement violé par ses attouchements sexuels non désirés et répétés de mes zones intimes. Je me suis figé. À chaque fois, je me suis figé. »

Kimes dit qu’elle s’est sentie « blâmée et réduite au silence » par Lentz et un autre pasteur et s’est souvenue d’une conversation avec Lentz et sa femme au cours de laquelle on lui a dit que sa réputation serait ruinée si elle se manifestait.

Kimes, qui est maintenant pasteur à Hillsong Boston, dit qu’elle craignait pour sa sécurité car on lui a dit qu’elle ne pourrait pas trouver un autre emploi à New York si elle partait.

« Je ne peux pas oublier comment il m’a pris ma confiance. Je ne peux pas oublier comment il m’a pris ma voix », a-t-elle écrit. « Je ne peux pas oublier les jours où je me suis couché au lit cette année-là en croyant que je ne méritais pas d’être sur cette terre et en divertissant des idées sur la façon d’y mettre fin. Malheureusement, je ne peux rien oublier. »

Carl Lentz nie les allégations d’agression sexuelle.

Un représentant légal de Lentz et de sa femme, Laura, a déclaré que le couple « nie avec véhémence les allégations et, en plus de cela, dispose de preuves irréfutables que les événements ne se sont pas produits tels qu’ils sont décrits ».

Lentz a été évincé de Hillsong en 2020 après une décennie de service. L’église a déclaré que des « échecs moraux » étaient à l’origine de son licenciement et Lentz a laissé entendre plus tard qu’il avait été infidèle à sa femme.

Des rapports ultérieurs ont révélé qu’en 2017, Lentz a été accusé de comportement sexuel inapproprié par un membre du personnel de Hillsong et qu’en 2018, un groupe de bénévoles de l’église a envoyé un courrier électronique à Lentz au sujet de ce qu’ils disaient être une culture généralisée d’inconduite sexuelle protégée et d’intimidation par les membres du personnel de l’église.

Kimes a cependant félicité le fondateur de Hillsong, Brian Houston, pour son soutien à la suite des abus de Lentz.

