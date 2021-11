Sont-ils amis ? : à quoi ressemble la relation d’Angelina Jolie et Salma Hayek après Eternals

Les rivalités entre les membres d’un même casting ont toujours existé mais, avec l’avènement des réseaux sociaux, cela a semblé s’intensifier encore plus au point de se propager conflits qui n’ont en fait aucun fondement. De nos jours, il est très courant d’entendre parler de bagarres ou de mauvaises attitudes de la part de célébrités sur le plateau. Mais Angelina Jolie et Salma Hayek ils sont venus démolir ce mythe après la première de Éternels.

Le dernier film de Les studios Marvel, réalisé par le lauréat d’un Oscar Chloé Zhao, a été présenté comme l’une des nouveautés de l’entreprise. Sa sortie en salles est intervenue la semaine dernière et promettait de surprendre avec quelque chose de très différent de ce que le studio de Kevin Feige et son MCU il a habitué ses téléspectateurs. Et c’était ainsi : il a soutenu une histoire révolutionnaire avec une grande distribution dirigée par des personnalités de partout.

Bien que des visages connus et talentueux se soient rencontrés dans le film, la vérité est que les deux célébrités avec le plus d’expérience et une longue carrière étaient Salma Hayek dans la peau de Ajak et Angelina Jolie jouant Puis un. Le dernier a révélé que n’a pas de grands amis dans l’industrie mais, puisqu’il partageait le casting avec le protagoniste de Frida, a admis que c’est l’un de ses meilleures amies et qu’ils gardent une relation très étroite.

Jolie elle-même a évoqué sa relation avec l’actrice mexicaine dans un dialogue avec Ventaneando : « J’aime salma pour toujours. C’est l’un des plus beaux cadeaux que ce film m’a fait”. En ce sens, il a expliqué : «Nous sommes dans cette entreprise ensemble depuis longtemps et nous ne nous sommes pas vraiment rencontrés, pourquoiet je ne suis pas très sociable et nous n’avons jamais passé de temps ensemble. Et maintenant nous sommes amis et nous sommes très proches. Elle est ma sœur, je l’aime, elle est brillante, gentille et merveilleuse”.

De cette façon, Hayek et Jolie ont révélé être vraiment inséparableNon seulement ils ont traîné ensemble sur le tournage de Marvel, mais leur relation se poursuit maintenant lors de rencontres sociales, d’interviews pour la sortie de Éternels, les tapis rouges et même l’anniversaire de Salma. Un lien que beaucoup espèrent revoir à l’écran et que, sûrement, ce n’est que le début.

