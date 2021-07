Outlander : quelle est votre histoire d’amour préférée ?

Ces derniers temps, les histoires d’amour ont fini par devenir une sorte de cliché, mais avec l’arrivée de Étranger, la perspective a complètement changé. Basée sur les livres de Diana Gabaldón, cette série, qui compte déjà cinq saisons sur Netflix, suit la vie de Claire Beachump, interprétée par Caitriona Balfe, qui rencontre son véritable amour de la manière la moins attendue : voyager dans le temps.

Le voyage dans le temps de Claire et Jamie. Photo : (Starz)



Et, avec le romantisme comme bannière, Étranger C’est non seulement devenu l’une des séries les plus regardées au monde, mais aussi l’une des meilleures en termes de décor, de caractérisation des personnages, d’intrigue et de fiction elle-même. Bien que, malgré toute la mise en scène, très appréciée de ses fans, L’histoire d’amour du protagoniste entre Jamie, joué par Sam Heughan, et Claire reste inégalée.

Au cours des cinq premières saisons, les acteurs principaux ont réussi à faire preuve d’une alchimie inégalée qui a été transférée à la fiction qu’ils ont capturée à l’écran et, pour cette raison même, leur relation est l’une des plus acclamées. Jamie, propriétaire terrien et guerrier écossais met de côté toute son armure et sa grossièreté quand il s’agit de sa femme Claire et quant à elle, il prouve à chaque fois qu’il est sa faiblesse et, comme on dit aujourd’hui, son câble vers la Terre.

La chimie de Jamie et Claire est inégalée. Photo : (Starz)



Cependant, il convient de noter que l’année prochaine, la production présentera la sixième édition dans laquelle tout indique que son partenaire sera brisé. Comme il s’est passé, après la fin tragique que Claire a eu dans la cinquième partie, son rétablissement devient intolérable pour son mari bien-aimé et, c’est ce qui semble le jeter dans les bras d’un nouveau citoyen de Fraser’s Ridge.

Malgré tout, il n’y a toujours pas de date de sortie pour les nouveaux épisodes, il ne nous reste plus qu’à attendre de voir ce qui se passera entre les personnages interprétés par Sam Heughan et Caitriona Balfe. Bien sûr, l’alchimie et la bonne relation entre les acteurs n’ont pas été coupées et, malgré le fait qu’ils soient désormais en vacances, leur lien restera intact.