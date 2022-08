« Je n’ai jamais », aura-t-il une saison 4 sur Netflix ?

La troisième saison de « Je n’ai jamais » (« Never Have I Ever » dans sa langue d’origine), qui compte 10 épisodes, première sur Netflix seulement le vendredi 12 août 2022, mais les fans de la série mettant en vedette l’actrice tamoule canadienne Maitreyi Ramakrishnan s’interrogent déjà sur un quatrième volet.

Dans les premiers épisodes de la fiction réalisée par Mindy Kaling et Lang Fisher, après une année traumatisante, Devi, une adolescente indo-américaine veut peaufiner son statut social, mais ses amis, sa famille et ses sentiments lui rendent la tâche très difficile.

Alors que dans le deuxième volet de « Moi jamais», Devi est déchirée entre Paxton et Ben, et ruine tout, y compris son amitié avec Fabiola et Eleanor ; Et dans la nouvelle saison, Devi et ses amis ont finalement cessé d’être célibataires, mais ils sont sur le point d’apprendre que les relations s’accompagnent d’une forte dose de découverte de soi et de drame. Alors y aura-t-il de nouveaux chapitres ?

EST-CE QUE « JE N’AI JAMAIS » UNE AUTRE SAISON ?

la reponse courte est oui. En mars 2022, Netflix renouvelé »Je n’ai jamais» pour une quatrième et dernière saison. « Nous venons d’être renouvelés pour une quatrième et dernière saison, nous sommes donc absolument ravis.», peut-on lire dans le communiqué.

« Nous avons hâte de vous révéler toutes les aventures romantiques et hilarantes que nous vous réservons. Merci à tous nos fans pour votre soutien, surtout vous. »

Pour sa part, Maitreyi Ramakrishnan, qui interprète Devi Vishwakumar a annoncé que tout était presque prêt pour le tournage du quatrième volet de « Moi jamais”. « Nous nous préparons à tourner un SERIES FINALE de la saison 4 ! Je suis tellement fier de nous et de tout ce que cette série a accompli”.

« Bientôt, nous aurons 40 épisodes incroyables de manigances de Sherman Oaks. Cette série me tient tellement à cœur. C’est mon privilège d’aider à créer cette histoire, alors je promets de tout donner et de vous rendre tous fiers. Faites moi aussi. Faisons-le une fois de plus, d’accord ?« , il ajouta.

À la fin du troisième épisode, tout le monde à Sherman Oaks devient sentimental à propos de la fin de l’année scolaire, tandis que Devi est déchiré entre planifier l’avenir et profiter du présent. Que se passera-t-il après la décision qu’il a prise dans le dernier chapitre ? Comment sera ta dernière année d’école ?

Ensuite, Quand la quatrième saison de « Never have I ever » sera-t-elle diffusée ? Bien qu’il n’y ait pas encore de date officielle, les nouveaux épisodes pourraient arriver sur la plateforme à la mi-2023.